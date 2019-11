Tai nghe true wireless giá 11 triệu đồng của B&O

Beoplay E8 2.0 là phiên bản thứ hai của dòng tai nghe không dây thực sự (true wireless) của Bang&Olufsen (Đan Mạch). So với thế hệ đầu, máy vẫn có thiết kế bọc da vỏ hộp nhưng tạo thêm phần viền kim loại tạo sự sang trọng, đẳng cấp hơn. Đây cũng là điểm khác biệt của Beoplay E8 2.0 so với hầu hết sản phẩm có mặt trên thị trường vốn sử dụng gần như toàn bộ chất liệu nhựa. Thiết bị có kích thước 73 x 47 x 33 mm và nặng 58 gram, khá nhỏ gọn nếu so sánh với các model khác.