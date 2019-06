Tai nghe không dây chuẩn Studio của Audio Technica

ATH M50xBT là phiên bản không dây của mẫu tai nghe Over Ear được coi là "huyền thoại" ở tầm giá 200 USD của hãng âm thanh tới từ Nhật. Sản phẩm giữ được chất lượng âm thanh tốt so với giá bán, thiết kế không đổi, dù được bổ sung thêm kết nối không dây Bluetooth 5.0 để có thể hoạt động với các thiết bị di động đời mới. So với bản truyền thống, phiên bản không dây đời mới có giá 5,69 triệu đồng, cao hơn 1,7 triệu đồng.