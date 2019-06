Headphile Show 2019 gây chú ý ngay lần đầu tiên tổ chức với mẫu tai nghe Focal Utopia by Tournaire đắt nhất thế giới.

Triển lãm về tai nghe và thiết bị âm thanh di động cao cấp - Headphile Show 2019 - lần đầu tiên được tổ chức tại TP HCM, quy tụ hàng loạt sản phẩm đến từ các thương hiệu hàng đầu trong ngành như Focal, Sennheiser, Sony, JBL, Harman Kardon, AKG, Astell&Kern, Jabra, Meze, Dynaudio, McIntosh, Pioneer, Audiotechnica, Yamaha... Trong số đó, mẫu Focal Utopia by Tournaire được mong đợi hơn cả bởi giá bán lên tới 3 tỷ đồng, bỏ xa mẫu Sennheiser HE 1 trước đó với 1,7 tỷ đồng.

Tai nghe Focal Utopia by Tournaire.

Như tên gọi, Focal Utopia by Tournaire là sự kết hợp giữa hãng âm thanh Focal danh tiếng và công ty thiết kế trang sức Tournaire, cả hai đều đến từ Pháp. Sản phẩm được chế tác thủ công trong nhiều tháng bởi các thợ tay nghề cao, trên thân được đính 18 karat kim cương và nhiều chi tiết mạ vàng trên nền tai nghe nguyên bản của Focal. Đây cũng chính là lý do khiến thiết bị có giá bán gấp hàng trăm lần so với thông thường.

Bên cạnh Focal Utopia by Tournaire, Headphile Show 2019 còn có hàng loạt thiết bị cao cấp khác. Nổi bật là các mẫu tai nghe như Focal Stellia, Sennheiser HD820, Dita Dream XLS, Final Audio B1, Sony MDZ1R; máy nghe nhạc hi-res như Astell&Kern SP2000, Cowon Plenue L, Lotoo Paw Gold Touch; hay headphone amp và DAC di động như Sennheiser HDV820, McIntosh MHA-50, Chord Qutest, Luxman P700u...

Khách tham quan cũng có thể trải nghiệm mẫu loa di động từ loại cầm tay du lịch nhỏ gọn đến thiết bị cỡ lớn, có khả năng trình diễn live, karaoke... Ngoài ra, những ai đam mê tai nghe cao cấp, loa di động sẽ được tham gia các hội thảo chuyên đề nhằm hiểu sâu hơn về sản phẩm âm thanh cũng như cập nhật xu hướng set-up và nguồn phát mới nhất.

Headphile Show 2019 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/6 tại Trung tâm hội nghị 272 (quận 3, TP HCM).

Bảo Lâm