Sundar Pichai trở thành CEO Google và Alphabet thế nào

Tháng 3/2013, Sundar Pichai tiếp quản bộ phận phát triển Android từ “cha đẻ” hệ điều hành này, Andy Rubin. Lý do ông Rubin rời Google được cho là có liên quan đến cáo buộc xâm hại tình dục. Android One là một trong những dự án do ông Pichai khởi xướng, nhằm giúp người dân tại các quốc gia đang phát triển tiếp cận công nghệ tiên tiến. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy doanh số smartphone giá rẻ dành cho 5 tỷ người dùng trực tuyến tiếp theo. Trước khi Sundar Pichai lên nắm quyền tại Google, Google và bộ phận phát triển Android được coi như hai công ty hoàn toàn riêng biệt. Ông chính là người đã có công gắn kết bộ phận phát triển Android với phần còn lại của công ty, qua đó giúp tăng khả năng tương thích giữa dịch vụ của Google và Android.

Sundar Pichai được cho là góp công lớn giúp Google đạt được thỏa thuận thâu tóm công ty sản xuất thiết bị nhà thông minh Nest vào năm 2014.

Ông cũng là nhân vật quan trọng đằng sau sự phát triển của Chrome OS, hệ điều hành dành cho máy tính xách tay giá rẻ. Ảnh: Meedia.de.