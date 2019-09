Sony sẽ ra mắt một điện thoại Xperia mới tại IFA 2019 với thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay.

Mới đây, Sony đã đăng một đoạn video ngắn trên trang Instagram của mình. Video bắt đầu với một bàn tay đang đếm ngược từ năm và sau đó là dòng chữ "Xperia in the palm of your hand" (Xperia trong lòng bàn tay). Thông điệp dường như nói về một chiếc điện thoại Xperia mới có thiết kế nhỏ gọn sắp ra mắt, vừa vặn để cầm nắm trong lòng bàn tay. Tiếp theo là dòng chữ "IFA 2019 Berlin 13:00 CET", xác nhận việc công bố sản phẩm sẽ diễn ra tại Triển lãm công nghệ tại Berlin năm nay. Không có thông tin về ngày tổ chức sự kiện họp báo của Sony, vì thời gian đã được Sony ấn định trước đó vào ngày 5/9.

Sony xác nhận ra mắt điện thoại Xperia mới tại IFA 2019

Thời gian qua, các thông tin rò rỉ về điện thoại Xperia Compact mới khá ít. Bên cạnh đó, hãng công nghệ Nhật Bản cũng đã "khai tử" dòng sản phẩm nhỏ gọn của mình vào đầu năm 2018 và mẫu cuối cùng trong dòng này là Xperia XZ2 Compact. Do vậy, điện thoại mà Sony nhắc tới trong video có thể sẽ là flagship Xperia 2 với thiết kế màn hình nhỏ hơn.

Theo Gsmarena, Xperia 2 sẽ có màn hình 6,1 inch, nhỏ hơn đáng kể so với Xperia 1 (6,5 inch). Nếu Sony vẫn giữ nguyên định dạng khung hình 21:9, chiếc điện thoại mới này sẽ có thân máy gọn và dễ cầm nắm hơn nhiều flagship khác trên thị trường.

Hình ảnh rò rỉ của Xperia 2 với thiết kế gần giống sản phẩm tiền nhiệm, nhưng có cụm camera được đặt dọc thay vì ngang.

Trong video cũng cũng nhấp nháy một số màu phù hợp với hình ảnh bị rò rỉ trước đây của Xperia 2 với màu xanh đậm và đỏ tía.

Vài ngày trước, hình ảnh thực tế của Xperia 2 được chia sẻ trên mạng cho thấy điện thoại có thiết kế khá giống Xperia 1 nhưng các góc cạnh được làm vuông vức hơn. Trang Xperia Blog cho biết flagship mới của Sony sẽ dùng cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, màn hình 21:9, vi xử lý Snapdragon 855 và hỗ trợ kết nối 5G.

Trong khi đó, Xperia 1 được giới thiệu hồi đầu năm tại sự kiện MWC, nhưng mãi gần đây, sản phẩm mới được tung ra thị trường. Tại Việt Nam, chiếc điện thoại này vừa được niêm yết với mức giá 23 triệu đồng.

Ngọc Bình