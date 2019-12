Sony PlayStation vừa được Guiness World Records Limited công nhận là máy chơi game bán chạy nhất thế giới với 450 triệu sản phẩm tính đến tháng 11 vừa qua.

Trong ngày kỷ niệm 25 năm ra mắt, Sony PlayStation đã được công nhận là máy chơi game bán chạy nhất thế giới. Ảnh: IGN.

Ngày 3/12/1994, thế hệ PlayStation (PS) đầu tiên đã xuất hiện tại các cửa hàng điện tử ở Nhật Bản, bắt đầu cho "cơn sốt" trong nước và nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Đến tháng 6/2003, Sony đã bán được 102,5 triệu máy PlayStation 1.

Sản phẩm tiếp theo được tung ra thị trường vào năm 2000 là PlayStation 2, đạt doanh số kỷ lục 155 triệu máy tính đến tháng 12/2012. Tuy gây thất vọng, PlayStation 3 vẫn duy trì ở 87,4 triệu máy sau gần 7 năm.

PlayStation 4 trình làng năm 2013 và được cho là máy chơi game bán nhanh nhất lịch sử với một triệu máy chỉ trong 24 giờ đầu. Theo CNET, Sony đã xuất xưởng 102,8 triệu máy PS4 tính đến tháng 9/2019.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được công nhận là thương hiệu máy chơi game gia đình bán chạy nhất từ trước đến nay với hơn 450 triệu máy PS1, PS2, PS3 và PS4 tính đến ngày 7/11, theo dữ liệu của Guiness World Records", nhóm phát triển PlayStation chia sẻ.

Ken Kutaragi, "cha đẻ" của PlayStation (trái) và Jim Ryan, CEO Sony Interactive Entertaintment (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng chứng nhận kỷ lục Guiness dành cho máy chơi game bán chạy nhất thế giới. Ảnh: PlayStation.

Jim Ryan, Giám đốc điều hành của Sony Interactive Entertainment, bày tỏ sự ngưỡng mộ với người đồng cấp tại Sony Computer Entertainment: "Từ khởi đầu khiêm tốn tại Sony, Ken Kutaragi và nhóm của ông đã cho thấy tầm nhìn mới, giúp mọi người nâng cao nhận thức về trò chơi điện tử như một hình thức giải trí mà bất cứ ai cũng có thể thưởng thức. Ông đã tạo ra nền tảng để các nhà phát triển trò chơi thỏa sức thể hiện sự sáng tạo".

"PlayStation 1 đã bán được 100.000 máy tại Nhật Bản trong ngày đầu tiên và tiếp tục trở thành máy chơi game gia đình đầu tiên vượt mốc 100 triệu máy được bán trên toàn cầu", Ryan nói thêm.

Sony dự kiến giới thiệu PS5 vào cuối năm 2020, nhưng vẫn kinh doanh PS4. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục ra mắt thêm một số tựa game độc quyền trên PS4 như Ghost of Tsushima và The Last of Us phần hai, để tiếp tục thu hút người chơi trong thời gian chờ đợi thế hệ PlayStation tiếp theo.

Việt Anh (Theo CNET)