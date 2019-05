Số lượng các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) xuất phát từ Việt Nam chỉ đứng sau các nước Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nga và Brazil.

Tại hội thảo chuyên về tấn công DDoS do Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 3/5, công ty an ninh mạng Nexusguard cho biết Việt Nam đang có vị trí "đáng quan ngại" trong bức tranh DDoS toàn cầu.

Cụ thể, Việt Nam chiếm tỷ lệ 3,53% về nguồn tấn công DDoS trên toàn thế giới trong quý IV/2018, đứng thứ sáu toàn cầu và thứ hai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau Trung Quốc (9,52%) và trên Ấn Độ, Indonesia.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, cho biết, các cuộc tấn công DDoS ngày càng dễ thực hiện nên việc phòng thủ rất khó. Cục An toàn thông tin và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã xây dựng hệ thống chống tấn công mạng Internet Việt Nam. Trong hệ thống đó có một chức năng là liên kết với các doanh nghiệp và nhà mạng để điều phối, xử lý những cuộc tấn công từ chối dịch vụ nhằm vào hệ thống thông tin quan trọng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thông tin.

Nexusguard cũng cảnh báo về sự xuất hiện của hình thức tấn công từ chối dịch vụ phân tán nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP), như nhà mạng viễn thông, công ty cung cấp dịch vụ Internet và trung tâm dữ liệu. Cách tấn công mới này khai thác ở cấp độ số hiệu mạng ASN của các nhà CSP thay vì tấn công vào một hệ thống thông tin cụ thể như kiểu DDoS thông thường, bằng cách truyền lưu lượng tấn công nhỏ qua hàng trăm địa chỉ IP để tránh bị phát hiện.

Hình thức mới này được gọi là tấn công "Bit-and-Piece", không chỉ tác động tới mạng lưới của nhà cung cấp dịch vụ CSP mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trên mạng lưới, gây chậm trễ trong tiếp cận dịch vụ và có thể làm cho mạng lưới bị sập. Trong quý III/2018, các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông là mục tiêu chính khi 65,5% số cuộc tấn công DDoS trong nhằm vào họ.

Trong khi đó, theo thống kê từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin, từ giữa năm 2018 đến hết quý I/2019, số lượng tấn công mạng dẫn đến sự cố đã giảm so với giai đoạn trước. Đặc biệt, số cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam và số địa chỉ IP Việt Nam trong các mạng máy tính ma tiếp tục giảm mạnh trong quý I/2019.

Châu An