HTC được xem là một trong những hãng sớm quan tâm đến vấn đề âm thanh cho smartphone. Các mẫu One M7, One X, Sensation EX… đều là kết quả hợp tác với hãng âm thanh Beats Audio để tích hợp công nghệ cùng tên lên điện thoại, mang lại "trải nghiệm âm thanh như trong phòng thu", nhất là khi nghe bằng tai nghe Beats. Tháng 5/2014, công ty của Dr. Dre bị Apple mua lại, và động thái này của Táo khuyết được cho là để tích hợp công nghệ âm thanh nổi tiếng lên các sản phẩm iPhone.

HTC One với Beats Audio.

Mặc dù không còn Beats Audio, HTC vẫn tiếp tục nâng cấp khả năng nghe nhạc chất lượng cao cho sản phẩm của mình, HTC 10 ra mắt năm nay là ví dụ. Chiếc smartphone này được trang bị DAC nghe nhạc riêng do chính HTC phát triển, có thể giải mã nhạc số 24-bit. Theo hãng, điện thoại cho phép xử lý nhạc số chất lượng cao, đạt chuẩn âm thanh chất lượng cao Hi-Res Audio. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đi kèm tai nghe đầu tiên phát nhạc chuẩn này.

Sony cũng sớm nhận ra khả năng nghe nhạc trên smartphone là xu thế của tương lai. Hãng từng nghiên cứu và tích hợp công nghệ âm thanh độc quyền DSEE HX cho nhiều mẫu điện thoại, trong đó có Xperia Z3. Đây là công nghệ cho phép phân tích và nâng cấp chất lượng âm thanh từ độ phân giải thấp lên độ phân giải cao hơn bằng các thuật toán xử lý đặc biệt.

Gần đây, Sony cũng đã cho ra các thiết bị có thể phát âm thanh chất lượng cao hơn nữa, như Xperia X và Xperia X Performance. Đây là 2 smartphone mới được hỗ trợ phát nhạc Hi-Res Audio và DNC, cho phép người dùng nghe nhạc với chất lượng như tại phòng thu.

Không chỉ HTC hay Sony, rất nhiều hãng điện thoại khác cũng đang dần tích hợp khả năng nghe nhạc cao cấp vào các sản phẩm. Samsung từng đưa vào chip giải mã âm thanh DAC tới từ Woflson lên Galaxy S6 và S6 edge, cho phép thiết bị có thể xử lý được định dạng nhạc chất lượng cao 192kHz/24-bit. Lenovo mới đây đã giới thiệu Vibe K5 với công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos của Dolby. LG G5 hỗ trợ module nghe nhạc Hi-Fi Plus đến từ B&O Play với âm thanh chuẩn 32-bit 384KHz, trước đó là sự hợp tác giữa LG với ESS và AKG để cho ra chiếc LG V10 được giới chuyên môn và người dùng đánh giá rất cao về chất lượng âm thanh.

Ngay cả các hãng điện thoại Trung Quốc ít tên tuổi hơn cũng bắt đầu nhảy vào lĩnh vực âm thanh chất lượng cao cho smartphone, như Oppo với công nghệ DIRAC HD của Dirac Research (Thụy Điển) và MaxxAudio cho một số dòng N và dòng Find của mình.

LG G5 với module nghe nhạc chất lượng cao do B&O PLAY phát triển.

Theo ông Mai Triều Nguyên, Giám đốc chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động Mai Nguyên, việc tích hợp khả năng phát nhạc chất lượng cao cho smartphone là xu thế tất yếu vì người dùng đang ngày càng trở nên khó tính và đỏi hỏi cao hơn với thiết bị cầm tay của mình.

Còn có rất nhiều lý do thúc đẩy các hãng điện thoại chuyển dần sang hỗ trợ khả năng nghe nhạc chất lượng cao cho smartphone. Nếu trước đây chỉ có nhạc 128 Kb/giây và 320 Kb/giây là phổ biến thì hiện tại, nhạc lossless đã rất thịnh hành. Cùng với đó, việc xuất hiện các chuẩn nhạc chất lượng cao hơn, như Hi-Res, cộng thêm nhiều tai nghe đã hỗ trợ chuẩn âm thanh cao cấp, việc smartphone có khả năng mang lại trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao là tất yếu.

“Nếu không có gì thay đổi, xu thế hỗ trợ nghe nhạc chất lượng cao trên smartphone và các công nghệ, phụ kiện, tính năng… đi kèm sẽ bùng nổ cuối năm 2016 đến 2017”, ông Nguyên dự đoán.

Bảo Lâm