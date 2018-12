Theo ước tính của Cybersecurity Ventures, thiệt hại do tội phạm mạng gây ra dự kiến sẽ nhân đôi từ 3.000 tỷ USD năm 2015 lên 6.000 tỷ USD vào năm 2021. Do đó, nguy cơ bạn có thể trở thành nạn nhân của tội phạm mạng rất cao. Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ và Trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh đều khuyên khách du lịch đến Nga không đem theo thiết bị điện tử cá nhân quen thuộc mà nên sử dụng những thiết bị hoàn toàn mới để hạn chế bị thu thập dữ liệu.

Wi-Fi

Để tránh cước chuyển vùng quốc tế đắt đỏ, hay tiền mua SIM 4G quá cao, nhiều người chỉ phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi miễn phí tại khách sạn, quán cafe và hàng ăn. Người hâm mộ vốn háo hức thường xuyên theo dõi và cập nhật tỷ số trận đấu, kiểm tra tài khoản ngân hàng hay tải bản đồ chỉ đường từ vị trí của họ tới sân vận động. Tuy nhiên, những biện pháp an ninh lỏng lẻo tại điểm Wi-Fi công cộng giúp hacker dễ dàng kiểm soát mạng. Chúng cũng có thể tạo các điểm truy cập (hotspot) hoàn toàn miễn phí, không dùng mật khẩu từ smartphone để dụ người dùng đang "khát" dùng Internet kết nối vào, từ đó thu thập các thông tin nhạy cảm như tên và mật khẩu các tài khoản mà bạn đăng nhập.

Người dùng nên hạn chế đăng nhập tài khoản khi truy cập Wi-Fi tại quán cafe. Ảnh: Mobopreneur

Website

Nhiều người hâm mộ tới Nga mà không mua vé xem hết các trận đấu. Họ chỉ muốn tận hưởng không khí náo nhiệt trong kỳ World Cup, hoặc hy vọng kiếm được vé trực tiếp tại đây. Trong khi đó, việc mua bán vé online diễn ra rất sôi động, nhưng có hàng loạt website được kẻ lừa đảo lập nên với tên miền tạo cảm giác như là những trang chính thống nhằm bán vé giả. Khi người dùng thực hiện thanh toán qua mạng, thông tin tài khoản ngân hàng của họ bị rơi vào tay hacker. Chưa kể, không ít người có thói quen dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau nên nguy cơ bị mất dữ liệu nhạy cảm càng lan rộng.

Ứng dụng

Người dùng smartphone có thói quen cài ứng dụng để cập nhật tỷ số, xem tường thuật trực tiếp, phân tích chiến thuật hay đọc thông tin thú vị bên lề. Tuy nhiên, trung bình cứ 10 ứng dụng thì có 7 ứng dụng chia sẻ dữ liệu cho các dịch vụ bên thứ ba. Phần mềm bạn cài có thể đòi hỏi nhiều quyền truy cập trên máy và thu thập thông tin như danh bạ liên lạc của bạn.

Thiết bị

Smartphone, tablet, đồng hồ thông minh... là hành trang không thể thiếu khi đi dự World Cup để người dùng theo dõi tỷ số, chụp ảnh, check-in và chia sẻ cảm nhận lên mạng xã hội. Các cơ quan hàng đầu về an ninh mạng của Anh và Mỹ khuyên khách du lịch đến Nga không đem theo thiết bị điện tử họ đang dùng.

"Nếu bạn dự định dùng điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc thiết bị điện tử khác, hãy cẩn thận, bất kỳ dữ liệu nào trên đó cũng có thể được truy cập bởi chính phủ Nga hoặc các tội phạm mạng", William Evanina, Giám đốc Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ, khuyến cáo. Nếu không cần thiết, hãy để thiết bị điện tử của mình ở nhà, dùng một chiếc hoàn toàn mới và tháo pin lúc không sử dụng khi đến Nga xem World Cup 2018.

Minh Minh