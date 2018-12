Smartphone camera kép, giá hơn 8 triệu đồng của Xiaomi

Mi 5s Plus có màn hình 5,7 inch độ phân giải Full HD, giống iPhone 7 Plus, thể hiện chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc đẹp. Tuy nhiên, nếu so với các mẫu Android cao cấp hiện giờ, sản phẩm có độ phân giải thấp hơn khi chưa đạt chuẩn QuadHD 2K.