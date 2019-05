Galaxy A2 Core sẽ dùng hệ điều hành Android Go, cấu hình đáp ứng nhu cầu sử dụng ở mức cơ bản.

Galaxy A2 Core sẽ có màn hình qHD 5 inch, khá nhỏ so với mặt bằng smartphone hiện nay. Thiết bị sử dụng bộ vỏ bằng nhựa, có ba màu đỏ, xám đậm và màu xanh. Điện thoại sẽ bán tại Ấn Độ với giá 76 USD (khoảng 1,8 triệu đồng), rẻ hơn 10 USD so với Galaxy J2 Core - smartphone Android Go đầu tiên của Samsung.

Cấu hình Galaxy A2 Core.

Để tối ưu về giá, Galaxy A2 Core chỉ được trang bị cấu hình trung bình với chip xử lý tám nhân Exynos 7870 tốc độ 1,6 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 16 GB. Máy có camera chính 5 megapixel, ống kính f/1.9 và camera selfie 5 megapixel, f/1.9. Viên pin trên Galaxy A2 Core có dung lượng 2.600 mAh.

Điện thoại của Samsung sẽ chạy Android 9 Go Edition được tối ưu hóa cho các thiết bị cấu hình thấp. Máy có phiên bản hỗ trợ hai sim, khe cắm tai nghe 3,5 mm hỗ trợ đài FM, Bluetooth 4.2 và Wi-Fi tần số 2,4 GHz.

Bảo Anh (theo GSMArena)