Samsung ra mắt TV chấm lượng tử lớn nhất thế giới

KS9800 là mẫu TV sử dụng công nghệ Quantum Dot lớn nhất thế giới.

TV SUHD KS9800 là một trong 19 mẫu TV được Samsung bán ra thời gian tới. Các sản phẩm có kích thước từ 43 inch đến 88 inch và đều được trang bị công nghệ màn hình Quantum Dot (chấm lượng tử). Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ HDR giúp tăng độ tương phản cho phép màn hình thể hiện rõ các chi tiết của vùng sáng và tối.

Trong khi đó, giao diện SmartTV mới mang đến nhiều tính năng hữu dụng như tự động phát hiện và kết nối các thiết bị ngoại vi được gắn vào, như máy chơi game hay các đầu phát.

Quantum Dot là công nghệ hiển thị sử dụng các hạt vô cùng nhỏ giúp màn hình sáng hơn, cải thiện độ chính xác màu sắc và độ bão hòa màu. Samsung cũng là công ty duy nhất giới thiệu màn hình TV công nghệ Quantum Dot không chứa cadmium. Ông Jason Hartlove, CEO của Nanosys, cho biết Quantum Dot là một trong những chất liệu hiển thị ổn định và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Màn hình thân thiện với môi trường và có độ bền cao. Các mẫu TV SUHD này của Samsung được bảo hành 10 năm, thể hiện sự tự tin của hãng vào chất lượng của Quantum Dot.

Tại triển lãm IFA 2016, Samsung còn giới thiệu khu vực triển lãm đặc biệt mang tên The Origin of Quantum Dot - tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do các nghệ sĩ nổi tiếng Andreas Nicolas Fishcher, Schenellebuntebilder, Christopher M. Bauder và Kling klang klong thiết kế. Kết hợp những thế mạnh của âm thanh, nghệ thuật nghe nhìn và tạo hình, họ cùng nhau xây dựng một tác phẩm ghép từ 45 màn hình TV SUHD và 9.000 mảnh kính.