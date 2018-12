Samsung để lộ smartphone vỏ kim loại Galaxy C5 / Samsung sắp ra smartphone siêu mỏng ở Trung Quốc

Sau những hình ảnh bị lộ, Samsung Galaxy C5 đã được công bố với 4 màu xám, bạc, vàng và hồng.

Với mức giá 330 và 370 USD cho phiên bản 32 GB và 64 GB, Galaxy C5 nằm trong dòng smartphone tầm trung của Samsung. Mẫu Galaxy vừa trình làng cũng cho thấy nhiều thay đổi trong phong cách thiết kế của Samsung với kiểu vỏ kim loại nguyên khối và mặt lưng được bo cong về phần viền xung quanh.

Hai dải nhựa nằm ngang lưng dễ liên tưởng tới thiết kế quen thuộc của iPhone 6, iPhone 6s hay HTC One, thay vì các mẫu Galaxy A hay S trước đó của Samsung. Galaxy C5 cũng có bốn màu ghi xám, bạc, vàng và hồng, tương tự iPhone 6s và 6s Plus của Apple. Tuy nhiên, sản phẩm của Samsung mỏng hơn với độ dày chỉ 6,7 mm. So với Galaxy S7, C5 cũng thanh mảnh hơn.

Ngoài thiết kế, cấu hình của Galaxy C5 cũng khá ổn so với giá khi có màn hình Full HD 5,2 inch công nghê Super AMOLED. Máy chỉ dùng chip Snapdragon 617 nhưng có ưu điểm ở RAM 4 GB. Dù vậy, viên pin có dung lượng trung bình, 2.600 mAh.

Smartphone tầm trung mới của cũng được trang bị cảm biến vân tay tích hợp vào nút Home, camera 16 megapixel với ống kính khẩu độ f/1.9 và camera selfie 8 "chấm". Galaxy C5 hỗ trợ 2 sim, kết nối 4G LTE cùng Bluetooth chuẩn 4.2 và NFC.

Ảnh Samsung Galaxy C5:

Mỹ Anh