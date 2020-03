Hãng phát triển ống kính macro kết hợp cùng phần mềm chuyên biệt giúp smartphone có khả năng chụp những tấm hình cận cảnh sắc nét.

Năm 2020 chứng kiến sự xuất hiện của các cảm biến ảnh macro trên nhiều mẫu smartphone. Samsung không đứng ngoài cuộc đua với hai sản phẩm có tính năng chụp cận cảnh hướng tới đối tượng trẻ là Galaxy A51 và Galaxy A71.

Galaxy A51 hỗ trợ tính năng chụp ảnh macro .

Theo đại diện Samsung, thế hệ trẻ cần sự khác biệt, cá tính. Với camera macro chụp cận cảnh, họ thỏa sức thể hiện tính sáng tạo thông qua những bức ảnh độc đáo mà ít người nghĩ rằng có thể chụp chỉ bằng smartphone.

Những con số thành công là minh chứng rõ cho nhận định này của hãng. Galaxy A51 nhanh chóng đạt doanh số nửa triệu máy chỉ sau 2 tháng đầu ra mắt, còn Galaxy A71 được giới trẻ đón nhận chỉ sau một tháng ra mắt, vào top bán chạy của nhiều hệ thống bán lẻ smartphone tại Việt Nam.

Chụp macro trên smartphone trước giờ chỉ được biết đến trên máy ảnh chuyên nghiệp vì tích hợp được ống kính macro thực thụ lên điện thoại là điều không hề đơn giản.

Để làm được điều này, Galaxy A51 và A71 sử dụng ống kính macro chuyên biệt độ phân giải lên tới 5 megapixel kết hợp với phần mềm tự động lấy nét để cho ra những bức ảnh macro thực thụ, thay vì sử dụng phần mềm giả lập để cho những bức ảnh giống như chụp macro. Nhờ đó, những bức ảnh macro chụp từ bộ đôi của hãng công nghệ Hàn Quốc thể hiện chủ thể chân thực, rõ ràng và sống động.

Hình ảnh chụp bằng camera cận cảnh trên smartphone Galaxy.

Lợi thế của Samsung còn đến từ việc hãng là nhà sản xuất toàn bộ các linh kiện thiết bị điện tử làm nên một chiếc smartphone hoàn chỉnh, từ màn hình cho đến chip, RAM, DRAM, bộ nhớ hay cảm biến ảnh.

Samsung hiểu rằng chỉ có cách tích hợp ống kính macro thực thụ kết hợp cùng phần mềm hỗ trợ tân tiến mới có thể giúp smartphone đạt chất lượng ảnh chụp macro cận cảnh sánh được với máy ảnh số. Trình độ làm phần mềm xử lý ảnh của "ông lớn" công nghệ Hàn Quốc cũng đã được khẳng định khi là nhà sản xuất smartphone đầu tiên dùng AI để phát hiện lỗi khi chụp. Thêm vào đó, các sản phẩm Galaxy S và Note luôn nằm top đầu DxOMark là ví dụ rõ ràng cho thấy khả năng tối ưu cảm biến ảnh của Samsung.

Màn hình tốt cũng giúp sản phẩm thể hiện rõ nét hình ảnh sau khi chụp. Samsung hiện là nhà sản xuất màn hình OLED số một thế giới với thị phần đạt 82% trong năm 2019, theo số liệu từ IHS Markit.

Nhờ lợi thế đó, Galaxy A51 và A71 sử dụng công nghệ Super AMOLED, với nhiều ưu điểm so với màn AMOLED - loại công nghệ cũ hơn. Nhờ sử dụng công nghệ mới, màn hình Super AMOLED mỏng hơn nhiều so với AMOLED do loại bỏ được các thành phần kính cảm ứng phía dưới, tích hợp tất cả lớp kính thành một tấm kính cảm ứng duy nhất được gọi là in-cell. Ánh sáng thoát ra ngoài nhiều hơn, nên cải thiện độ sắc nét và độ sáng lên thấy rõ.

Bảo An