Super Fast Charging là tên gọi công nghệ sạc nhanh mà Samsung tích hợp trong bộ đôi điện thoại thông minh Galaxy Note10/10+ vừa ra mắt. Cả 2 sản phẩm đều có bộ sạc 25W đi kèm. Ngoài ra, Samsung còn có bộ sạc đặc biệt giúp Galaxy Note10+ sạc được ở mức công suất 45W. Hiện trên thị trường, Huawei P30 Pro là smartphone sạc nhanh nhất với công nghệ SuperCharge 40W.

Sạc 45W cho Galaxy Note10+ của Samsung.

Theo bảng thông số được Samsung công bố, công nghệ Super Fast Charging 45W sẽ chỉ tương thích với Galaxy Note10+. Phiên bản Note10 nhỏ hơn vẫn chỉ có khả năng sạc nhanh tối đa với công suất 25W.

Tuy nhiên, theo trang công nghệ Phonearena, "sạc nhanh không chỉ cần một bộ sạc phù hợp, mà còn yêu cầu công nghệ pin có khả năng xử lý được dòng sạc. Pin càng lớn thì càng dễ tích hợp công nghệ sạc nhanh và cũng an toàn hơn khi nạp điện". Đó là lý do Samsung trang bị cho Galaxy Note10+ viên pin có dung lượng lên tới 4.300 mAh, cao nhất so với mọi thế hệ Note khác. Trong khi đó, Galaxy Note10 có viên pin dung lượng 3.500 mAh thấp hơn.

Bộ sạc USB-PD 45W chính thức của Samsung

Samsung đã đưa thông tin về bộ sạc USB-PD 45W lên website của mình. Sản phẩm này có 2 tùy chọn màu sắc là đen hoặc trắng, nhưng giá chưa được niêm yết. Một số thông tin rò rỉ trước đó tiết lộ sản phẩm có giá khoảng 50 USD (hơn 1,1 triệu đồng).

Trong một vài trường hợp, người dùng cũng có thể lựa chọn các bộ sạc nhanh từ bên thứ ba tương thích vì Galaxy Note10+ hỗ trợ tiêu chuẩn USB Power Delivery, như Anker USB-PD 60W giá 55 USD (gần 1,3 triệu đồng).

Về khả năng, bộ sạc 45W sẽ giúp Galaxy Note10+ nạp đầy pin nhanh hơn 80% so với bộ sạc tiêu chuẩn 25W đi kèm. Tuy nhiên, tốc độ sạc thực tế chắc chắn sẽ thấp hơn vì pin điện thoại chỉ nhận được công suất sạc tối đa khi pin hết hoàn toàn năng lượng. Khi phần trăm pin tăng, công suất đầu vào cũng sẽ giảm để giữ cho quá trình sạc trở nên an toàn. Ví dụ, Huawei P30 Pro đi kèm bộ sạc 40W, nhưng công suất đầu vào ở cuối quá trình sạc thấp hơn 10W.

Trên lý thuyết, việc sạc pin quá nhanh có thể làm tuổi thọ pin giảm nhanh chóng. Samsung cho hay, họ biết điều này và đảm bảo cho pin của Galaxy Note10+ có khả năng xử lý tải tốt khi được kết nối với bộ sạc 45W mới. Tuy nhiên, bộ sạc 25W đi kèm cũng sẽ sạc đầy pin nhanh chóng và phù hợp cho những ai có thói quen sạc qua đêm.

Ngọc Bình (theo Phonearena)