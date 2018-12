Lý do chính của việc đặt tên Galaxy Note 7 là Samsung muốn tạo ra tính nhất quán cho các sản phẩm flagships ra mắt trong cùng một năm. Như vậy trong năm 2016, Samsung sẽ có Galaxy S7, S7 Edge và Note 7. Điều này giúp cho người dùng không bị hiểu lầm khi nghĩ rằng Note 6 là thế hệ cũ hơn so với S7.

Samsung Galaxy Note mới sẽ được gọi là Note 7 thay vì Note 6 như cách đặt tên thông thường.

Bên cạnh đó, việc này cũng giúp sản phẩm của Samsung cạnh tranh dễ dàng hơn với Apple khi hãng sẽ ra mắt iPhone 7 và iPhone 7 Plus trong năm nay. Đối với những người không rành về thị trường di động, tên gọi Note 6 sẽ làm hiểu lầm là đây là một sản phẩm thế hệ trước so với iPhone 7 Plus và không muốn trả nhiều tiền cho model này.

Từ cách đặt tên thì Galaxy Note mới sẽ có màn hình cong ở hai cạnh do đó sẽ không có phiên bản S7 Edge Plus được ra mắt giống như năm ngoái khi Note 5 được ra mắt cùng S6 Edge Plus. Bên cạnh đó thì Galaxy Note 7 cũng có mặt lưng bằng kính cong giống như người tiền nhiệm.

Samsung cho biết sẽ ra mắt Galaxy Note 7 vào đầu hoặc giữa tháng 8 và sẽ được bán ra trước ngày 20 tháng 8 tới. Ngày ra mắt được diễn ra sớm hơn trước đây giúp cho Note 7 sớm có mặt trên thị trường trước khi Apple ra mắt iPhone mới.

Huy Đức