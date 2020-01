Samsung Galaxy Fold đoạt giải Điện thoại xuất sắc Tech Awards

20h22

Một trong những giải thưởng được chờ đợi ở Tech Awards năm nay là Smart home xuất sắc bởi các thiết bị đồ gia dụng thông minh đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống. Từ camera an ninh, đèn tự động bật tắt cho đến robot hút bụi, nồi cơm điện điều khiển từ xa, giàn phơi thông minh..., các giải pháp smart home không còn là những thứ xa vời mà đang giúp con người giải phóng sức lao động. Trong số những thương hiệu nhà thông minh chính hãng ở Việt Nam, Xiaomi là hãng có loạt sản phẩm đa dạng nhất, được sử dụng phổ biến nhất. Do đó, không ngạc nhiên khi Xiaomi chiến thắng với điểm số cách biệt là 8,6, so với 7,76 của Bkav và 7,7 của Lumi.