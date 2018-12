Apple bất ngờ không cho đổi trả iPhone ở Hong Kong

Theo People Daily, ngay sau khi Apple mở bán chính thức iPhone 7 và iPhone 7 Plus đã có một lượng lớn máy lậu được tìm đường đưa vào Trung Quốc. Khoảng 13h ngày 16/9, một hành khách bị hải quan Thâm Quyến tạm giữ khi người này mang năm chiếc iPhone 7 mà không khai báo.

Hàng trăm chiếc iPhone 7 được quấn quanh người để nhập lậu vào Trung Quốc.

Đến 16h cùng ngày, cơ quan an ninh tại đây đã giữ thêm 44 chiếc di động đời mới của Apple từ 10 người khác. 3 tiếng sau, hải quan Trung Quốc lại thu thêm 190 chiếc iPhone 7 và 7 Plus do bảy người vận chuyển. Nhóm này bóc hộp, lấy riêng thiết bị và dùng băng keo quấn máy xung quanh hông, chân... nhằm qua mặt đội kiểm tra.

Theo hải quan Trung Quốc, chỉ tính riêng trong ngày đầu Apple mở bán đã có hơn 400 chiếc iPhone 7 nhập lậu bị thu giữ, giá trị lô hàng ước tính hơn 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng). Những thiết bị này có nguồn gốc từ Hong Kong, không khai báo nhập khẩu nhằm tránh bị áp thuế 15%.

Theo luật Trung Quốc, mỗi người nhập cảnh chỉ được mang theo một chiếc điện thoại và những ai mang nhiều hơn cùng lúc có thể bị cáo buộc tội buôn lậu. Hơn 400 chiếc iPhone 7 thu giữ nói trên dự kiến sẽ được đem đấu giá.

Số iPhone 7 nhập lậu sẽ được đem bán đấu giá.

Tình trạng buôn lậu iPhone từ Hong Kong sang Trung Quốc trở nên sôi động mỗi dịp Apple trình làng sản phẩm mới. Trước đây, công ty công nghệ Mỹ thường bán ở Hong Kong sớm hơn nhưng vài năm gần đây Hong Kong và Trung Quốc bán iPhone mới cùng thời điểm. Tuy nhiên, tại Hong Kong mức giá của iPhone 7 bản tiêu chuẩn vào khoảng 16 triệu đồng, trong khi đó ở Trung Quốc là 18 triệu đồng. Do giá chênh lệch đáng kể nên không ít người đã tìm cách nhập lậu để bán lại kiếm lời.

Bảo Anh