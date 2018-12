Theo Apple, Pokemon Go đã thiết lập kỷ lục mới khi trở thành ứng dụng có lượt tải cao nhất trong tuần đầu tiên phát hành trên App Store. Kết quả này không quá bất ngờ bởi rất nhiều người "phát cuồng" vì game, máy chủ thì liên tục bị quá tải... Tuy nhiên, Apple không công bố số lượt tải cụ thể mà Pokemon Go đã đạt được.

Pokemon Go phá vỡ kỷ lục số lượt tải về tuần đầu tiên trên App Store.

Đến tay người chơi từ ngày 6/7, Pokemon Go tạo nên cơn sốt toàn cầu và nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí hàng đầu trên App Store. Vị trí này liên tục được duy trì sau đó, đánh bại cả những phần mềm nổi tiếng khác như Candy Crush Saga, Facebook Messenger hay Snapchat...

Nintendo và Niantic Labs đã hợp tác để phát triển Pokemon Go, phát hành đợt đầu ở New Zealand và Australia. Những tuần tiếp theo, game mở rộng tại thị trường Mỹ, một số nước châu Âu và mới nhất là Nhật Bản. Tiềm năng của Pokemon Go hứa hẹn còn rất nhiều khi tới đây trò chơi này có thể cập bến các nước châu Á.

Theo phân tích của SuperData, Pokemon Go có thể đem về 14 triệu USD cho nhà phát triển tính đến ngày 11/7, riêng tuần đầu tiên thu được 2 triệu USD. Trong khi đó, Needham & Co ước tính trò chơi này có thể đem lại doanh thu 3 tỷ USD cho Apple trong một, hai năm tới, thông qua việc mua vật phẩm trong game.

Theo SensorTower, người chơi dành thời gian cho Pokemon Go nhiều hơn so với dùng hầu hết các ứng dụng khác như Facebook, Twitter và Snapchat. Sau khi cài lên thiết bị, người chơi sẽ tham gia hành trình đi bắt những nhân vật Pokemon độc đáo. Nhờ kết hợp camera, cảm biến, bản đồ thực tế và hệ thống định vị GPS, những thú ảo có thể lẩn trốn ở ngay trong những địa điểm ngoài đời thực. Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể phối hợp với bạn bè để đi tìm, huấn luyện Pokemon và chiến đấu.

Xem thêm:

> Người Mỹ phát cuồng Pokemon Go

> Pokemon Go phản ánh tương lai của ứng dụng di động

Đình Nam