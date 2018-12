Apple cược lớn vào công nghệ AR sau hiện tượng Pokemon Go / Việt Nam và Đông Nam Á 'cuồng' Pokemon Go như thế nào / Pokemon Go đạt hơn 75 triệu lượt tải trên toàn cầu

Pokemon Go tiêu tốn khá nhiều pin khi chơi.

Theo công ty nghiên cứu thị trường NPD Group, số lượng pin dự phòng bán ra tại các hệ thống bán lẻ ở Mỹ tăng đột biến thời gian qua. Cụ thể, doanh số phụ kiện này tăng 101% trong giai đoạn từ 10/7 năm ngoái đến 23/7 năm nay. Nếu chỉ tính đến tháng 6 khi Pokemon chưa ra mắt, chỉ số tăng trưởng được ghi nhận là khoảng 35%.

Những số liệu khác cũng cho thấy khoảng thời gian 6 tuần trước khi Pokemon Go chính thức ra mắt, các bang tại Mỹ chỉ tăng 4% doanh số. Tuy nhiên, hai tuần kể từ sau khi trò chơi này xuất hiện, các nhà bán lẻ lập tức bán được thêm tới 1,2 triệu bộ pin dự phòng.

Pokemon Go là trò chơi tương tác thực ảo tiêu tốn khá nhiều pin do sử dụng cùng lúc cả camera, hệ thống định vị... Cứ khoảng 30 phút chơi game này, pin của iPhone sẽ bị sụt khoảng 20%.

Pokemon Go là game do Niantic Labs phát triển, dựa trên trò chơi Pokemon xuất hiện từ năm 1996. Trong game, người chơi phải "săn" các nhân vật, huấn luyện và cho Pokemon chiến đấu. Khác với các phiên bản trước, Pokemon Go áp dụng công nghệ thực tế ảo, vị trí địa lý thực tế nên game thủ có cảm giác gần gũi.

Ban đầu, Pokemon Go phát hành giới hạn tại Australia, New Zealand, Mỹ và sau đó mở rộng ra nhiều quốc gia khác ở châu Âu. Tại Việt Nam, người chơi đã có thể bắt đầu tải và chơi game này chính thức từ cuối tuần qua.

Tuấn Hưng