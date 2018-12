Năm 2016, trong trailer giới thiệu về Pokemon Go trước khi ra mắt, nhà sản xuất Niantic đã đưa ra quảng cáo về tính năng cho phép người chơi giao dịch các loại quái vật với tài khoản của người khác. Tuy nhiên, trong hai năm qua, bất chấp việc số lượng người chơi tăng lên đột biến, lẫn hàng chục bản cập nhật mới được ra đời, tính năng này vẫn là một ẩn số với hầu hết game thủ.

Tuy nhiên mới đây, chia sẻ trên fanpage của game trên Facebook, đại diện Niantic cho biết tính năng giao dịch (Trading) cuối cùng đã hoàn thiện. Theo đó, người chơi sẽ được quyền giao dịch Pokemon trong bộ sưu tập của mình với bất kỳ ai, từ bạn bè tới người lạ mới gặp.

Pokemon Go đã cho game thủ giao dịch quái vật sau 2 năm.

Tính năng sẽ chính thức được thêm vào trong tuần tới, đi kèm là một hệ thống có tên Friendship. Nó sẽ được phân làm 4 cấp độ gồm Good, Great, Ultra và Best để thể hiện độ thân thiết giữa tình bạn của hai người chơi. Để có thể giao dịch Pokemon, hai người chơi cần phải kết bạn với nhau trước. Phạm vi cho phép trao đổi quái vật là trong khoảng 100 mét. Mỗi giao dịch sẽ cần trả một lượng lớn tài nguyên (Stardust) để được tiến hành.

Khi mối quan hệ bạn bè giữa hai người chơi tăng cấp, họ có thể gửi "quà tặng" cho nhau. Việc tăng cấp này có thể thực hiện qua việc cùng đánh gym, đánh boss... Cấp cao cho phép hai người có thể trao đổi các loại Pokemon quý hiếm. Người chơi cũng có thể nhờ bạn bè bắt hộ một con Pokemon mà mình cần nếu trông thấy chúng.

Minh họa hệ thống Friendship và tính năng giao dịch của Pokemon Go.

Mặc dù giới thiệu muộn, tính năng này đã ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của đông đảo game thủ đang chơi Pokemon Go trên toàn cầu. Chỉ sau vài giờ nó đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận và tương tác trên mạng xã hội.

"Cảm ơn, đây chính là những gì tôi đang chờ đợi", game thủ Chris Edwards nói.

Tuy nhiên, theo các chia sẻ từ nhà phát hành, lượng tài nguyên cần có để thực hiện các cuộc trao đổi đang khá lớn. Điều này khiến nhiều người chơi không hài lòng bởi nó khiến cho việc chơi game trở nên vất vả và mệt mỏi hơn rất nhiều.

"Điều này thật vô nghĩa. Đầu tiên, không ai giao dịch các Pokemon thông thường. Thứ hai, không ai giao dịch các Pokemon hữu ích và mạnh của mình. Cuối cùng, các Pokemon huyền thoại yêu cầu từ 40.000 tới một triệu Stardust là cái giá rất ít người trả được. Đừng để Niantic phá hoại một phần khác của Pokemon Go. Đầu tiên là hệ thống thống kê, sau đó là hệ thống chiến đấu, sinh sản (ấp trứng) và giờ là giao dịch. Không thể chờ đến tính năng PvP...", một game thủ phân tích.

"Bằng cách nào đó, Niantic đưa cho người chơi chính xác những gì họ đã được yêu cầu và mọi người vẫn không hạnh phúc...", thành viên Ryan Cox bình luận.

Pokemon Go là game do Niantic Labs phát triển dựa trên trò chơi Pokemon xuất hiện từ năm 1996. Trong game, người chơi phải "săn" các nhân vật, huấn luyện và cho Pokemon chiến đấu. Khác với các phiên bản trước, Pokemon Go áp dụng công nghệ thực tế ảo, vị trí địa lý thực tế nên game thủ có cảm giác gần gũi.

Theo nhà sản xuất, vẫn có hàng chục triệu game thủ chơi Pokemon Go mỗi tháng. Tỷ lệ người cao tuổi chơi game đang ngày càng tăng, một phần do số lượng game thủ trẻ giảm bớt. Nguyên nhân còn lại được dự đoán là do các game thủ lớn tuổi nhận thấy lợi ích của việc chơi game mang lại từ thói quen đi bộ mỗi ngày.

Bảo Nam