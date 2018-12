Thời gian sử dụng pin trên iPhone 7 được trang Which của Anh đem ra so sánh với ba smartphone Android đầu bảng hiện nay gồm Galaxy S7, HTC 10 và LG G5, bằng cách thực hiện cuộc gọi và duyệt web trên các thiết bị. Phương pháp kiểm tra này được 9to5Mac, blog chuyên đưa tin về Apple, đánh giá là "rất khoa học".

Đánh giá thời gian sử dụng pin trên một số smartphone đầu bảng hiện nay. Ảnh: Which.

Thời gian nghe gọi trên iPhone 7 với mạng 3G đạt 712 phút (gần 12 giờ), trong khi đó Galaxy S7 cho thời gian dài gấp đôi và tốt nhất là HTC 10 đạt 1.859 phút (khoảng 31 giờ). Khi so sánh thời gian duyệt web, khoảng cách giữa các model được rút ngắn nhưng di động của Apple vẫn xếp cuối bảng.

"Trong thử nghiệm của chúng tôi, iPhone 7 cho thời gian sử dụng pin kém hơn cả iPhone 6s lúc còn mới", trang Guardian cũng thất vọng về thời lượng pin của iPhone 7 và gọi sản phẩm của Apple có tuổi thọ pin "nghèo nàn".

Tương tự, Trusted Reviews nhận xét: "iPhone 7 có tuổi thọ pin ngắn nhất trong số các smartphone phổ biến mà chúng tôi thử nghiệm vài năm gần đây. iPhone 7 thua những smartphone màn hình lớn như iPhone 6s Plus hoặc Galaxy S7 edge đã đành, nó thậm chí còn không hơn mẫu di động nhỏ gọn iPhone SE".

Theo trang đánh giá của Anh, Apple tuyên bố iPhone 7 có thời gian sử dụng pin dài hơn hai giờ so với iPhone 6s, nhưng không rõ hãng thử nghiệm trong điều kiện nào. "Tôi rất ngạc nhiên với kết quả trong lần kiểm tra đầu tiên và nghĩ rằng iPhone 7 của mình gặp vấn đề. Tuy nhiên, máy thứ hai cũng cho kết quả tương tự", biên tập viên của trang cho hay.

iPhone 7 được Apple trang bị pin dung lượng 1.960 mAh, cao hơn một chút so với mức 1.715 mAh của iPhone 6s. MacWorld nói rằng: "Nếu bạn cần một điện thoại Apple nhưng pin tốt hơn, iPhone 7 Plus là lựa chọn hợp lý nhất". Phablet này sở hữu pin 2.900 mAh và giá đắt hơn 100 USD so với iPhone 7.

