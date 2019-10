Phụ kiện nhỏ mà giá trị cho smartphone

Máy in ảnh lấy ngay Canon PV-123 (1,3 triệu đồng)

Nếu những ai muốn chụp và in ảnh của mình lập tức, máy in bỏ túi của Canon là lựa chọn không thể bỏ qua. Canon PV-123 nhỏ gọn trong lòng bàn tay, sử dụng công nghệ in khô không mực Zink Zero Ink của hãng Zink, cho ra bức ảnh màu sắc đẹp từ smartphone chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, điểm trừ là máy đi kèm giấy glossy 2x3 inch có giá bán khá cao, khoảng 300.000 đồng cho 20 tấm.