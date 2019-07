Monokle là spyware ẩn trong các ứng dụng Android giả có thiết kế tương tự phần mềm nổi tiếng như Evernote, Skype, thậm chí cả nền tảng khiêu dâm PornHub.

Các nhà nghiên cứu thuộc công ty bảo mật di động Lookout mới đây đã phát hiện phần mềm gián điệp (spyware) có tên Monokle, có thể truy cập smartphone từ xa để thực hiện nhiều tác vụ trái phép.

Monokle hoạt động chủ yếu trên nền tảng Android. Ảnh: The Hacker News.

Cụ thể, Monokle chứa keylogging (công cụ được thiết kế để theo dõi mọi thao tác thực hiện trên bàn phím), tự kích hoạt chụp ảnh và video, truy xuất lịch sử của ứng dụng khác như trình duyệt web hay mạng xã hội, ghi lại mọi thứ trên trình nhắn tin, theo dõi vị trí của người dùng... Thậm chí, nó còn có quyền truy cập vào nhân hệ thống, từ đó có thể điều khiển toàn bộ máy và đánh cắp dữ liệu.

"Monokle là phần mềm giám sát di động tiên tiến và đầy đủ tính năng nhất từ trước đến nay. Nó có thể được sử dụng cho bất kỳ mục tiêu nào cần giám sát thông qua smartphone", Adam Bauer, thành viên nhóm nghiên cứu, nói với Zdnet.

Theo Bauer, spyware này lây lan qua ứng dụng nhắn tin OTT, SMS hoặc email. Kẻ lừa đảo thường dụ dỗ người dùng cài đặt các phiên bản giả (gắn sẵn Monokle) của phần mềm nổi tiếng, như Google Play, Evernote, Skype, dịch vụ nhắn tin mã hóa Signal và cả PornHub.

Monokle được cho là đã hoạt động từ 2016 nhưng đến nay mới bị phát hiện. Dù mới chỉ nhắm đến thiết bị chạy Android, chuyên gia của Lookout cảnh báo nó có thể sớm xuất hiện trên sản phẩm iOS như iPhone, iPad trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu khẳng định, Monokle là sản phẩm của Trung tâm công nghệ đặc biệt (STC) - một công ty Nga làm việc ở St Petersburg, bị chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama trừng phạt tháng 12/2016 do "đồng lõa trong các hoạt động tấn công mạng" nhằm vào Mỹ. STC cũng là một trong ba cái tên từng bị xử phạt do có những hỗ trợ cho Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) trong các chiến dịch can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho biết STC đã phát triển bộ ứng dụng bảo mật Android có chung cơ sở hạ tầng và liên kết với Monokle. "Dù không phải là chiến dịch rộng rãi, Monokle vẫn đang được triển khai một cách tích cực", một thành viên Lookout nói.

Bảo Lâm (theo Forbes)