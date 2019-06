Thay vì tại Mỹ như Mac Pro 2013, Mac Pro 2019 sẽ được sản xuất và lắp ráp ở Trung Quốc để tiết kiệm chi phí.

Theo WSJ, chiếc Mac Pro 2019 với giá khởi điểm lên đến 6.000 USD sẽ sản xuất bởi Quanta - công ty chịu trách nhiệm lắp ráp nhiều mẫu MacBook cho Apple, có trụ sở tại Đài Loan. Trước đó, mẫu Mac Pro 2013 do nhà máy ở Austin, Texas (Mỹ) sản xuất và dán nhãn "Assembled in the USA".

Mac Pro 2019. Ảnh: Dice Insights.

Việc sản xuất PC mới sẽ được đảm nhận bởi nhà máy của Quanta gần Thượng Hải (Trung Quốc). Theo nguồn tin, lựa chọn của công ty iPhone sẽ giúp tiết kiệm chi phí, bởi nguồn cung các thành phần linh kiện dùng cho Mac Pro 2019 gần hơn, dẫn đến chi phí vận chuyển thấp hơn so với khi thực hiện dự án tại Mỹ.

Thực tế, Apple từng gặp khó khăn khi chuyển nhà máy lắp ráp Mac Pro về Mỹ. Có thông tin cho rằng, hãng đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm đối tác cung ứng ốc vít phù hợp với Mac Pro 2013 nhưng không thành công, khiến ngày bán ra của thiết bị này bị chậm.

Đại diện Apple cho biết, việc lắp ráp Mac Pro 2019 chỉ là một phần trong quy trình sản xuất và "không ảnh hưởng nhiều tới công ăn việc làm của 2 triệu công nhân tại Mỹ".

Theo các nhà quan sát, động thái chuyển dây chuyền lắp ráp Mac Pro 2019 của công ty iPhone có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng, nhất là khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra. Từ khi lên nắm quyền, ông chủ Nhà Trắng luôn gây áp lực lên Apple lẫn các doanh nghiệp làm việc tại Trung Quốc chuyển nhà máy về quê hương. Ngoài ra, với lệnh áp thuế mới, giá Mac Pro 2019 được dự đoán còn cao hơn mức 6.000 USD nếu về thị trường Mỹ.

Mac Pro là máy tính mạnh nhất từ trước đến nay của Apple, ra mắt tại hội nghị dành cho nhà phát triển WWDC đầu tháng 6 với giá khởi điểm 6.000 USD. Phiên bản cấu hình cao nhất của nó lên tới vài chục nghìn USD. Cỗ máy hướng tới đối tượng người dùng là những studio lớn, các nhà sáng tạo như nghệ sĩ, nhà làm phim, đồ họa...

Bảo Lâm (theo 9to5mac)