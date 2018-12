Dòng smartphone đầu bảng

Trình làng lần đầu tiên vào năm 2011, dòng Find định hình là các smartphone cao cấp, thể hiện sáng tạo công nghệ, cải tiến kỹ thuật, kết hợp cùng thiết kế sắc sảo, hơi hướng nghệ thuật.

"Anh cả" của dải sản phẩm này - chiếc Find Me - là một trong những smartphone sở hữu cấu hình cao cấp nhất thời điểm nó được tung ra, với màn hình 4 inch, vi xử lý 1GHz, RAM 512MB đi cùng bàn phím Qwerty trượt độc đáo.Bảy năm trước, model này được hãng kỳ vọng sẽ tạo ra dấu ấn cho thương hiệu Oppo vẫn còn non trẻ trên thị trường đầy những "ông lớn" như Samsung, Nokia, Apple. Do đó, chiếc smartphone cảm ứng kiêm bàn phím vật lý này mất 3 năm để phát triển, cần hơn 600 nhân sự, sử dụng những dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất.

Find Me là sản phẩm dòng Find nổi bật của Oppo.

Chiếc Oppo Find 3 và Finder ra mắt sau đó một năm tiếp tục chú trọng vào thiết kế. Nếu Find 3 mang phần thân ngoài hoàn toàn kim loại nguyên khối, gia công tỉ mỉ, thì Finder sở hữu độ mỏng nhất nhì thế giới smartphone khi đó, đạt 6,65mm ở điểm dày nhất. Smartphone sở hữu màn hình Super AMOLED rực rỡ, nịnh mắt với kích thước 4,3 inch. RAM nâng cấp gấp đôi so với X903, trong khi vi xử lý trang bị hai nhân 1,5GHz.

Cuối năm 2012, khi thị trường vẫn tràn ngập những mẫu di động có màn hình 720p, Oppo khơi mào cuộc chiến độ phân giải khi ra mắt smartphone sở hữu màn hình FullHD 1080p. Chiếc Find 5 này còn mang trong mình sức mạnh của chipset Qualcomm Snapdragon S4 Pro mạnh nhất khi đó, cùng RAM 2GB.

Oppo Find 5 là smartphone dòng Find đầu tiên phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Năm 2014, chiếc Find 7 trở thành smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu màn hình độ phân giải 2K trên kích thước 5,5 inch. Oppo cũng tự hào giới thiệu đến thế giới di động công nghệ sạc nhanh độc quyền VOOC. Với 5 phút sạc, người dùng hoàn toàn có thể dùng máy để liên lạc trong vòng 2 giờ liên tục. Camera 50 megapixel, âm thanh Maxxaudio hay hệ thống đèn Sky-Linecũng trở thành điểm nhấn công nghệ trên sản phẩm này.

Theo thống kê từ Oppo, bộ đôi Find 7/7a và Find 5 đã bán được hai triệu máy trên toàn cầu.Với mỗi một thế hệ ra mắt, Oppo càng tiến sâu hơn đến định hình sản phẩm mà họ theo đuổi từ đầu: công nghệ tiên phong kết hợp cùng đường nét thiết kế tỉ mỉ.

Tuy nhiên, sau thành công của Find 7, Oppo không tung ra thêm một smartphone cao cấp dòng Find nào trong vòng bốn năm. Chiếc Find 9 bị bỏ ngỏ dù những hình mẫu thiết kế, tính năng của smartphone "tin đồn" này liên tục xuất hiện.

Một lý do khiến Oppo cần sự dừng lại này, chính là để ấp ủ một sản phẩm mang tính đột phá. Hãng thà không giới thiệu còn hơn ra mắt một sản phẩm không có tính tiên phong, đi ngược với nguyên tắc dòng Find đã xây dựng.

Sự trở lại quyết định

Tháng 6/2018, Oppo công bố smartphone dòng Find mới, gạt bỏ những đồn đoán về việc khai tử dải sản phẩm cao cấp này. Hãng đặt tên cho sự trở lại này là Find X. Chữ X trong Find X gồm có hai nét, mỗi nét đại diện cho nghệ thuật và công nghệ, chữ X là giao điểm của sự hoàn hảo. 2018 cũng là đánh dấu cột mốc một thập kỷ hình thành và phát triển của Oppo. Chiếc Find X sẽ là sản phẩm kỷ niệm cho hành trình này.

Sau bốn năm, Oppo mới tiếp tục cho ra mắt một mẫu smartphone mới trong dòng Find series.

Chiếc Find X thể hiện những nỗ lực của Oppo trong việc phát triển một chiếc smartphone không viền hoàn toàn.Bằng việc bổ sung cơ chế trượt tự động, Oppo đã "cất" được camera trước lẫn cụm cảm biến nhằm giúp tấm nền hiển thị tràn cả mặt trước của máy. Máy sở hữu màn hình kích thước đến 6,42 inch, lọt vào danh sách smartphone có tỷ lệ màn hình so với thân máy cao nhất thế giới hiện tại 93.8%. Gần như người dùng chỉ nhìn thấy màn hình khi cầm Find X trên tay. Hãng trang bị tấm nền độ phân giải Full HD+ với tỷ lệ 19,5:9.

Mặt lưng có hai phiên bản màu Đỏ Bordeaux và Xanh Glacier sang trọng. Trình xử lý màu sắc 3D đa diện mang đến sự pha trộn của thiết kế gradient với vòng cung 3D ở phía sau. Dưới ánh sáng, Find X tạo cảm giác như khối pha lê, hiệu ứng màu sắc chuyển động đẹp mắt khi thay đổi môi trường.

Về công năng, flagship mới và mạnh mẽ nhất của Oppo trong 2018 cũng hỗ trợ nhiều tính năng liên quan đến AI - nền tảng của thế giới di động tương lai.

Sản phẩm sở hữu cụm camera ẩn có khả năng quét 3D đối tượng và bối cảnh chụp. Từ đó, camera chính của Find X có thể đề xuất 21 ngữ cảnh, chủ thể. Trong khi camera selfie sẽ xác định rõ cằm, mắt, môi, mũi, khuyết điểm để hình ảnh sau chỉnh sửa cá nhân hóa hơn. Trí thông minh nhân tạo còn tích hợp trên vi xử lý Snapdragon 845 của Qualcomm.AI mới kết hợp cùng camera 3D mặt trước còn mang đến rất nhiều tính năng bao gồm chế độ chân dung AI Portrait với nhiều hiệu ứng ánh sáng nền làm nổi bật chủ thể hay 3D Omoji hỗ trợ người dùng sử dụng các Omoji.

