Smartphone không chỉ là công cụ liên lạc mà còn hữu dụng đối với nhu cầu học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, giải trí.

A91 - đại diện mới nhất thuộc dòng A series của Oppo mang những điểm mạnh để trở thành công cụ đồng hành cùng bạn trẻ trong những ngày chưa thể trở lại trường lớp. Smartphone có mức giá dễ tiếp cận, cụm camera đa dụng, viên pin dung lượng cao, tích hợp công nghệ sạc nhanh độc quyền VOOC 3.0 trong một thiết kế thẩm mỹ, gọn nhẹ.

Tấm nền AMOLED 6,4 inch của Oppo A91 cho hình ảnh chất lượng cao, hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động.

Màn hình AMOLED 6,4 inch là điểm nổi bật của A91 so với các sản phẩm cùng phân khúc. Không chỉ cho không gian tương tác rộng rãi, tấm nền này còn hiển thị màu sắc sâu, trong trẻo, màu đen tuyệt đối và hạn chế tình trạng "ngốn pin" so với LCD IPS. Đây cũng là lý do các smartphone cao cấp trên thị trường hiện nay ứng dụng công nghệ này.

Trải nghiệm xem phim truyền hình dài tập hay giải trí với các màn đấu trong Liên Quân Mobile, PUBG Mobile trở nên thích thú hơn. Hình ảnh con phố đêm bảng hiệu trong Iteawon Class hay những dinh thự trong Crash Landing On You tái hiện chân thật, sống động trên màn hình. Các cảnh phim trong bóng tối cũng được máy thể hiện tách bạch, chi tiết.

Oppo còn trang bị cho sản phẩm của mình công nghệ DC Dimming 2.0 giúp triệt tiêu hiện tượng nhấp nháy màn hình ở độ sáng thấp. Nhờ vậy mẫu máy nhận chứng nhận bảo vệ mắt từ tổ chức TÜV Rheinland, giúp "hội cú đêm" không còn lo mỏi mắt sau nhiều tiếng đồng hồ xem phim.

Với tỷ lệ 20:9, ngoại hình A91 thiên nhiều về chiều dài. Mặt lưng máy làm cong sang hai cạnh bên. Nhờ đó, bạn trẻ có thể cầm nắm thiết bị trong nhiều tiếng đồng hồ mà không mỏi tay. Các bạn nữ với đôi tay nhỏ cũng sẽ làm quen nhanh chóng với chiếc máy bởi trọng lượng chỉ 172g và độ mỏng 7,99mm. Đi kèm theo hộp máy là chiếc ốp lưng bằng cao su dẻo, giúp việc giữ máy trong lòng bàn tay dễ dàng hơn, không trơn trượt cả với người dùng ra nhiều mồ hôi tay.

Dù là ở nhà cả ngày, người dùng vẫn có thể thoải mái sáng tạo, giải trí với smartphone của Oppo.

Mạng xã hội cũng hình thức phổ biến để bạn trẻ cập nhật tin tức của bạn bè, đồng nghiệp. Thông qua việc chia sẻ hình ảnh lên Facebook, Instagram hay các đoạn video ngắn lên TikTok, người dùng có thể chia sẻ các hoạt động trong ngày của mình hoặc ghi lại những khoảnh khắc độc đáo khi ở nhà tránh dịch. Đôi với các bạn sinh viện hoặc đã đi làm, smartphone cũng trở thành cầu nối với thầy cô, đồng nghiệp thông qua các ứng dụng video call nhóm đông người như Skype, Zoom...

Với mức giá dưới 6 triệu đồng, A91 sở hữu đến 4 camera sau bao gồm camera chính 48 megapixel, camera góc siêu rộng 119 độ phân giải 8 megapixel, camera 2 megapixel hỗ trợ chụp đen trắng và camera phụ 2 pixel hỗ trợ chụp ảnh chân dung xoá phông. Ở mặt trước là camera selfie 16 megapixel hỗ trợ làm đẹp tự nhiên bằng AI.

Oppo A91 còn hỗ trợ chế độ "Siêu chụp đêm" tương tự các dòng máy cao cấp nhơn như Reno series hay Find X series, cho phép máy tối ưu các khung hình trong điều kiện thiếu sáng.

Những vật dụng quen thuộc thường ngày trong gia đình cũng trở nên khác lạ dưới ống kính macro của Oppo A91.

Cụm cảm biến đa dụng này sẽ là trợ thủ để bạn trẻ sáng tạo loạt hình ảnh thú vị. Đó có thể là bữa cơm gia tại gia do chính tay bạn nấu, hoặc cập nhật những trích dẫn thú vị trong quyển sách đang đọc dở, hay cũng có thể là đoạn video bạn trẻ nhảy theo điệu "Ghen Cô Vy". Sở thích sáng tạo của bạn trẻ cũng sẽ được đpá ứng với các chế độ chụp chân dung như đêm, HDR xóa phông, chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, quay time lapse, slow-motion...

Smartphone tích hợp ứng dụng biên tập video Soloop do Oppo phát triển, cho phép người dùng thao tác biên tập, hậu kỳ video đơn giản hơn nhiều so mà không cần laptop, máy tính. Đây là ứng dụng khá thú vị để bạn trẻ "vọc vạch" trong thời gian rảnh.

Oppo A91 hỗ trợ chế độ "Không gian trò chơi", giúp các game thủ tập trung cho các ván đấu mà không bị phân tâm bởi thông báo từ điện thoại.

Oppo A91 có hiệu năng ổn định trong phân khúc do trang bị chipset MediaTek Helio P70, kết hợp với RAM 8GB, bộ nhớ trong đến 128GB cho phép máy xử lý tốt đa nhiệm lẫn các tựa game nặng.

Thử nghiệm những trò chơi phổ biến trong làng game di động như Asphalt 9 hay Liên Quân Mobile, trải nghiệm mang lại ở các thiết lập đồ họa trung bình là mượt mà, không có những pha lag giật gây khó chịu. Adorable Home hay Candy Crush, các tựa game 2D càng không phải thử thách đối với model tầm trung của Oppo.

Oppo A91 có thêm chế độ Game Space - không gian trò chơi. Người dùng có thể kích hoạt chế độ này để máy tối ưu hóa toàn hệ thống, tập trung tài nguyên vào việc xử lý game. Đồng thời hạn chế các thông báo về cuộc gọi, tin nhắn để người dùng chuyên tâm trong các ván đấu.

Với viên pin dung lượng đến 4.200mAh, máy đủ khả năng duy trì năng lượng cho một ngày sử dụng với tần suất cao. A91 còn là smartphone dòng A đầu tiên trang bị công nghệ sạc nhanh độc quyền VOOC của Oppo. Chỉ trong vòng 30 phút, máy sẽ nạp hơn 1/2 dung lượng pin, khoảng 52%.

Trong thời gian máy nạp năng lượng, người dùng có thể đồng thời dùng máy chơi game, xem phim hoặc video call mà không lo tình trạng nóng ran ở mặt sau. Có được điều này bởi công nghệ VOOC thiết lập 5 hàng rào bảo vệ, để nguồn điện đưa vào máy một cách ổn định, an toàn cho cả máy lẫn người sử dụng..

Bảo An