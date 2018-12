Trước đây, có một số cách cho chạy Android trên iPhone, iOS trên điện thoại Android, hoặc chạy song song cả hai hệ điều hành trên một thiết bị duy nhất được các hacker và chuyên viên kỹ thuật thực hiện. Tuy nhiên, điểm chung của chúng là thiếu đi tính ổn định và thao tác phức tạp.

Chiếc ốp lưng nhỏ gọn tích hợp cả cổng USB, HDMI, đầu đọc thẻ microSD và hỗ trợ iPhone chạy Android.

Thế nhưng, chuyên gia phần cứng Nick Lee, Giám đốc công nghệ của studio thiết kế và phát triển ứng dụng di động Tendigi, đã đơn giản hóa điều đó bằng cách tạo ra một ốp lưng cho phép iPhone chạy Android mượt mà. Sản phẩm thậm chí có thể kích hoạt nền tảng ngay mà không cần khởi động lại thiết bị.

Theo Lee, cấu tạo của chiếc ốp lưng khá đơn giản, gồm phần vỏ được in bằng máy in 3D, bên trong tích hợp mạch với vi xử lý 8 lõi 64-bit ARM Cortex-A53 cùng pin, biến áp, điện trở… Bảng mạch này có thể chạy phiên bản Android 6.0 tùy biến, nằm trong dự án mã nguồn mở Android (Android Open Source Project) do ông và cộng sự phát triển.

Ốp lưng sau đó kết nối với iPhone thông qua cổng lightning. Tuy nhiên, để kích hoạt hệ điều hành, phải thông qua một ứng dụng cho iOS có tên Tendigi được nhóm của Lee tạo ra.

Bảo Lâm (theo The Hacker News)