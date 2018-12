OnePlus 6T thiết kế đẹp nhưng chưa tiện

Máy được tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình cảm ứng. OnePlus cho rằng công nghệ quét vân tay của hãng có tốc độ nhanh nhất so với sản phẩm cùng loại. Nhưng theo The Verge, so với cảm biến vân tay "lộ thiên" truyền thống, cảm biến vân tay trên OnePlus 6T vẫn chậm hơn.