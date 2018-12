Hồi nhỏ vào những năm 2000 khi còn đang đi học mình thấy các phụ huynh sử dụng mấy cái điện thoại Nokia màn hình màu có trò rắn săn mồi và kêu tít tít nghe rất thích thú, hồi đó bé và cũng nhút nhát nên chỉ dám nhìn từ xa chứ chả dám sờ vào. Một lần mẹ mình để quên điện thoại ở nhà và mình đã có cơ hội để nghịch trộm một buổi. Từ buổi hôm đó bị mê mệt điện thoại, mình đã bắt đầu ấp ủ mơ ước một ngày nào đó đi làm tiết kiệm tiền, để được sở hữu riêng cho mình một chiếc cho sướng.

Mình cố gắng học thật tốt, thi đậu đại học và ra trường kiếm được một công việc đúng sở thích, ước mơ sở hữu một chiếc điện thoại dần trở thành hiện thực. Những tưởng cứ đi làm có lương là sẽ tiết kiệm được để sớm thỏa niềm mơ ước. Nhưng đời không như là mơ, khi đi làm rồi mới thấy, phải lo các mối quan hệ rồi mọi chuyện trong cuộc sống nên tháng lương nào cũng tiêu hết chả để dành được mấy.

Cuối cùng mãi tới năm 2008 sau một thời gian dài tích góp mình mới đủ điều kiện sắm được. Thời điểm đó những chiếc điện thoại Nokia cũng đã phát triển trong giai đoạn có thể nói là hoàng kim. Nơi nào cũng thấy người ta dùng điện thoại Nokia, mình tìm hiểu trên mạng và biết loanh quanh phân khúc số tiền mình dành dụm được có 5700 XM và N73.

Từ đó mình đưa ra những so sánh để lựa chọn. Nhận thấy 5700 thua N73 ở hai điểm chính là độ lớn màn hình và số "chấm" của camera. Nhưng từ chính hai điểm đó mình nhận ra 5700 có hai điểm mạnh khác, đó là màn hình 16 triệu màu đẹp hơn hẳn so với màn hình 265.000 màu của N73. Còn về camera tuy Nokia 5700 chỉ sở hữu 2 "chấm" nên khó có thể so sánh với camera cao cấp 3,2 megapixel của N73. Bù lại, mình có thể xoay nó để dùng chụp ảnh tự sướng với camera 2 "chấm" hơn hẳn cái camera VGA trước của N73. Phải nói đó là chiếc điện thoại chụp ảnh tự sướng tốt nhất thời đó. Còn gì sung sướng hơn khi vừa chụp lại vừa căn chỉnh với màn hình ngay trước mặt. Mình cũng biết chiếc 5700 XM còn có cáp xoay rất bền hơn hẳn mấy chiếc điện thoại kiểu dáng tương tự của các hãng khác.

5700 bền mãi theo đúng cái chất vốn có của Nokia là sống mãi với thời gian. Nghe nhạc bằng hai loa stereo đỉnh cao vào thời đó, khi xoay và mở chức năng âm thanh vòm lên, nếu trong không gian nhỏ mình có thể cảm nhận được vòm thực sự. Thiết kế xoay 270 độ là rất lạ lúc đó và khó có thể tìm thấy ở một chiếc di động nào khác.

Những năm đó, khi mà chẳng ai biết đến cái tên Android hay iOS vì Symbian đang là số một. Thời đó nếu ai dùng Symbian mới biết hệ điều hành này làm được nhiều việc hơn hẳn mấy chú S40 hay tất cả các điện thoại không hệ điều hành khác. Cái đáng giá của Symbian là các phần mềm đuôi ".sis" chứ không phải mấy ứng dụng java đồ họa thấp như hầu hết các điện thoại khác lúc đó. Nhược điểm của máy lúc đó mình nghĩ chỉ là cái chân cắm sạc và chân phone 2.5. Không dùng chuẩn 3.5 khiến cho việc sử dụng Nokia 5700 có nhiều khó khăn trong việc sử dụng tai nghe, mặc dù thời đấy các dòng điện thoại vẫn dùng tai nghe chân rết (Nokia, Sony Ericsson...), hay thậm chí dùng tai nghe chân mini USB. Vỏ máy bằng cao su, bên phải máy có 1 cái nắp khi mở ra sẽ có chân sạc, khe thẻ microSD, cổng miniUSB. Trên nữa là cổng hồng ngoại, cái này cài phần mềm vào có thể điều khiển được hầu hết các thiết bị dùng điều khiển như TV, đầu đĩa rất thú vị. Chính chiếc Nokia 5700 XM đã cùng mình thức đêm thức hôm dùng để nhắn tin chát chít với "crush", phát nhạc vào những buổi tối đi chơi ngồi với nhau. Nhờ có 5700 mà mình đã kiếm được gấu và đang là vợ của mình hiện tại.

Kỷ niệm gắn với chiếc Nokia đầu tiên thật thú vị. Sau này khi mình có nhu cầu sử dụng điện thoại có màn hình lớn hơn để phục vụ công việc nên mình đã tạm cho em nó vào tủ. Hiện tại pin của em nó cũng đã hỏng, mình mua một viên pin mới cho em nó. Thỉnh thoảng khi có những khoảng lặng trong cuộc sống mình lôi em nó ra ngắm nghía sờ sờ nắn nắn, hồi tưởng lại về những ký ức đã qua.

Cảm ơn em chiếc điện thoại đầy kỷ niệm mang tên Nokia 5700!

Mai Đức Trung