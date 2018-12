Những sự cố bảo mật đáng nhớ năm 2016

Nguy cơ bảo mật IoT từ sự cố 'một nửa Internet bị ngưng trệ'

Ngày 21/10, các đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) trên diện rộng từ kẻ giấu mặt khiến nhiều trang web lớn của Mỹ và châu Âu bị sập, trong số này có Twitter, Netflix, Reddit, CNN, Paypal, Pinterest, Fox News, Spotify, Guardian, New York Times và Wall Street Journal.

Kẻ tấn công được cho là sử dụng mã độc có tên Mirai để chiếm quyền kiểm soát những chiếc camera an ninh do Hangzhou Xiongmai sản xuất. Vụ tấn công là bằng chứng cho thấy tin tặc có thể dùng phần mềm độc hại để khống chế, tạo ra mạng botnet để thực hiện DDoS từ các thiết bị IoT (Internet of Thing) với quy mô lớn như thế nào.