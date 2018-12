Những smartphone màn hình khổng lồ, giá tốt ở Việt Nam

Lenovo Phab và Phab Plus (4 đến 6,5 triệu đồng)



Bộ đôi Android ngoại cỡ với màn hình lần lượt 6,8 và 7 inch của Lenovo là những điện thoại to nhất trên thị trường hiện nay với trải nghiệm không khác một máy tính bảng cỡ nhỏ.



Lenovo Phab Plus cao cấp hơn với vỏ kim loại, màn hình Full HD, dùng chip Snapdragon 615 cùng với RAM 2GB. Trong khi Phab rẻ hơn được trang bị vỏ nhựa và có hai tuỳ chọn RAM 1GB hoặc 2GB. Màn hình độ phân giải HD 720p.