Máy giặt có mùi hôi hay phát ra tiếng động lớn... nằm trong số những vấn đề mà người dùng có thể gặp trong quá trình sử dụng.

Chuyên gia của hãng điện tử Beko giải đáp một số thắc mắc liên quan tới máy giặt.

Máy giặt cửa trước hay gặp hiện tượng giật điện

Nhiều người sử dụng máy giặt cửa trước cho biết khi chạm vào, nhất là khi lấy quần áo ra hoặc sờ vào tấm kim loại, họ thấy hiện tượng như bị điện giật. Trong khi đó, máy giặt lồng đứng chỉ cắm điện là chạy và hoàn toàn không bị giật.

Nguyên nhân do máy giặt cửa trên thường bọc nhựa, trong khi máy giặt cửa trước dùng vỏ bằng kim loại nên có thể nhiễm điện trường cảm ứng sinh ra trong quá trình hoạt động. Nếu máy của bạn không được nối đất hoặc nhân viên lắp đặt nối đất không đúng kỹ thuật, hiện tượng giật, tê tay sẽ xảy ra.

Do đó khi lắp đặt, người dùng cần đảm bảo máy được nối đất và kiểm tra an toàn điện trước khi sử dụng. "Hãy mở máy (On), dùng bút thử điện, nếu đèn trong bút sáng sẽ có tình trạng điện giật khi sử dụng. Bạn cần liên hệ nhân viên kỹ thuật để thực hiện nối đất lại càng sớm càng tốt. Hãy chú ý vị trí đặt máy, nên ở nơi cao ráo, tránh ẩm ướt như trong nhà tắm", chuyên gia của Beko nói.

Dùng máy giặt cửa trước bị trào bọt

Hiện tượng trào bọt là do bạn chưa dùng chất giặt tẩy chuyên dụng cho máy giặt cửa trước và cho quá nhiều nước giặt. Tình trạng bọt xà phòng thường xuyên tràn ra khỏi lồng dễ làm rỉ vỏ máy, ảnh hưởng đến hoạt động của máy.

Một số dòng sản phẩm hiện đại tích hợp các cảm biến, nếu ghi nhận trào nước và bọt, máy sẽ ngừng hoạt động. Có hai loại chất giặt tẩy dành cho máy giặt cửa trước và máy giặt cửa trên, người dùng cần chọn đúng loại và ưu tiên lựa chọn nước giặt thay cho bột giặt. Quan niệm cho càng nhiều xà phòng càng giặt sạch đồ cũng hoàn toàn sai lầm mà cần đọc kỹ hướng dẫn về lượng nước giặt cần thiết của từng nhãn hiệu.

Máy giặt có mùi hôi khó chịu và giặt không sạch

Sử dụng một thời gian, thiết bị bắt đầu có mùi hôi và giặt không sạch, thường là do gioăng cửa ẩm mốc, lồng giặt lâu ngày chưa được vệ sinh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên làm sạch lồng giặt định kỳ hai tháng một lần bằng cách cho máy giặt giặt không với xà phòng. Thường xuyên lau sạch bề mặt máy, làm sạch khay đựng chất giặt tẩy, vệ sinh gioăng cửa, phần dụng cụ bơm lọc. Bạn cũng nên chạy chương trình làm sạch nếu máy tích hợp sẵn, hoặc chạy chu trình làm nóng trong buồng giặt trống một năm hai lần.

Giặt đồ cho em bé

Nhiều phụ huynh vẫn nghĩ giặt đồ cho bé bằng máy giặt không thể sạch so với giặt bằng tay do bột giặt có thể còn bám trên quần áo, ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của bé. Đồ của trẻ cũng thường mỏng manh và giặt không đúng cách sẽ làm mòn sợi vải.

Tuy nhiên, hiện nay, đa số máy giặt cửa trước đều có chương trình giặt dành riêng cho quần áo của trẻ nhỏ, đảm bảo hiệu quả làm sạch cao. Việc sử dụng nhiệt khi giặt giúp cũng diệt vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe của bé.

Máy giặt phát ra tiếng động lớn khi vận hành

Một khó chịu khác người dùng hay gặp là máy giặt kêu to, nhất là khi vắt đồ.

Nguyên nhân phổ biến thứ nhất là do họ chưa tháo vít bảo vệ lồng giặt hoặc vị trí đặt máy không bằng phẳng, chắc chắn. Phía sau máy thường có rất nhiều ốc vít nhằm cố định lồng giặt khi vận chuyển, việc quên tháo các con ốc này trước khi sử dụng máy sẽ tạo ra tiếng ồn khi hoạt động. Sau khi mua và lắp đặt, bạn nên kiểm tra và tự tháo gỡ theo hướng dẫn sử dụng hoặc nhờ hỗ trợ từ thợ kỹ thuật.

Nguyên nhân thứ hai là máy giặt đời cũ hoặc đã quá cũ, hoạt động kém hiệu quả tạo ra tiếng ồn, hoặc máy đó không có công nghệ giảm tiếng ồn. Nhiều máy giặt đời mới được trang bị công nghệ hạn chế rung lắc, giúp giặt êm ái và tiết kiệm điện.

Nguyên nhân thứ ba là khối lượng đồ giặt không phù hợp với chế độ giặt hoặc tải trọng của máy. Khi chỉ giặt 1-2 bộ đồ, hoặc quần áo nhiều hơn tải trọng cho phép, hoặc trong đồ giặt có nhiều khăn len to, khăn bông to, quần jean nặng...đều gây rung lắc khi giặt, thậm chí khiến việc giặt đồ không sạch. Hãy điều chỉnh lượng đồ vừa phải và chia thành nhiều lần giặt nếu cần.

Châu An