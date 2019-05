Những phụ kiện đáng giá cho người dùng MacBook

Tương tự cáp USB C to C, cáp C to Lightning cũng có ưu điểm là độ bền vượt trội so với cáp Apple bởi có vỏ ngoài bằng cước, bên trong được gia cố thêm bằng kevlar, chịu được lực kéo và uốn cong cao hơn so với cáp Apple.