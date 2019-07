Thiết bị trình chiếu TV, ổ cắm điện thông minh, loa bluetooth điều khiển bằng giọng nói... thường xuyên bán chạy.

Theo thống kê của Amazon, đồ điện tử là một trong những mặt hàng bán chạy nhất. Những thiết bị thông minh được người dùng săn đón nhiệt tình. Dưới đây là những đồ dùng điện tử tích hợp tính năng tiện nghi, dẫn đầu trong danh sách Best Seller của Amazon những tuần qua.

Thiết bị phát wifi thông minh

Được tích hợp tính năng điều khiển bằng giọng nói qua trợ lý ảo Alexa, thiết bị phát wifi thông minh Dual Band Gigabit Router của TP-Link không chỉ cho phép người dùng kết nối với Internet. Bạn còn có thể điều khiển từ xa các đồ dùng điện tử thông minh khác, được kết nối cùng mạng wifi do thiết bị này phát sóng.

Ba ăng-ten giúp tăng độ phủ sóng wifi, kết nối lên đến hơn 50 thiết bị cùng lúc. Đối với các gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện tử thông minh, Dual Band Gigabit Router sẽ giúp kết nối các vật dụng này với nhau, giúp chủ sở hữu dễ dàng điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại. Chức năng điều khiển bằng giọng nói Alexa cũng là một điểm mạnh mang đến tiện ích cho người dùng.

Thiết bị phát wifi thông minh tích hợp nhiều tính năng, bao gồm cả chế độ kiểm soát quyền truy cập và điều khiển bằng giọng nói Alexa. Ảnh: Newegg.

Chế độ mã hóa không dây WPA/WPA2, giúp chủ sở hữu kiểm soát quyền truy cập của trẻ nhỏ trong gia đình hoặc người ngoài. Đối với các game thủ thì Dual Band Gigabit Router còn là trợ thủ đắc lực, thích hợp làm bộ phát wifi tối ưu, ổn định khi chơi game.

Thiết bị được bán với giá 2,264 triệu đồng.

Màn hình hiển thị thông minh điều khiển bằng giọng nói Alexa

Introducing Echo Show 5 là sản phẩm tiếp theo được các tín đồ công nghệ yêu thích và săn đón trên Amazon. Với kích thước màn hình 5,5 inch, thiết bị này giúp người dùng quản lý những hoạt động cá nhân trong ngày dễ dàng hơn. Sản phẩm còn cho phép bạn kết nối với người thân, bạn bè và một số tính năng giải trí khác.

Những tiện ích màn hình thông minh hỗ trợ người dùng gồm ghi chú trên lịch, dự báo thời tiết, mật độ giao thông... Tính năng quản lý và điều khiển bằng giọng nói Alexa cho phép chủ sở hữu quản lý các thiết bị điện tử thông minh khác bằng giọng nói tiện lợi.

Echo Show 5 cho phép người dùng thiết lập màn hình chờ thành đồng hồ hoặc khung ảnh. Ảnh: The Verge.

Ví dụ, bạn có thể nói câu lệnh "Alexa, show me the door camera on Echo Show 5", màn hình thông minh sẽ hiển thị hình ảnh camera tại cửa ra vào thu được. Bên cạnh đó, màn hình thông minh còn có thể hoạt động như TV thu nhỏ hoặc radio chỉ với câu lệnh đơn giản, ví dụ như "Alexa show me movie trailers". Màn hình chờ của Echo show 5 có thể được thiết lập thành mặt đồng hồ hoặc khung ảnh để trang trí.

Sản phẩm có giá khoảng 2,8 triệu đồng.

Loa thông minh Echo Dot thế hệ ba

Cũng như các thiết bị điện tử thông minh khác, loa thông minh Echo Dot thế hệ ba - Echo Dot (3rd Gen) cho phép người dùng kết nối với mạng internet để quản lý từ xa. Người dùng có thể điều khiển tắt/mở nhạc qua loa bằng giọng nói Alexa. Vì có kết nối internet, Echo Dot còn hỗ trợ chơi nhạc từ các trang nhạc khác nhau như Apple Music, Amazon Music, Spotify, Sirius XM... Bạn còn có thể nghe đọc sách từ Audible qua loa thông minh chỉ với một câu lệnh thông qua Alexa.

Echo Dot vẫn luôn trụ vững trong danh sách 10 sản phẩm công nghệ bán chạy nhất trên Amazon nhiều tháng liền. Những phiên bản trước của loa Echo Dot cũng rất được người dùng yêu thích. Phiên bản thế hệ ba với ba màu sắc, mang đến nhiều lựa chọn hơn.

Loa Echo Dot liên tục lọt vào danh sách sản phẩm công nghệ bán chạy nhất hàng tháng của Amazon. Ảnh: The Verge.

Loa thông minh điều khiển bằng giọng nói Alexa có giá 1,632 triệu đồng.

Máy tính bảng All-New Fire của Amazon

Với bộ vi xử lý 4 nhân tốc độ 1,3 GHz, màn hình 7 inch, máy tính bảng All-New Fire do Amazon sản xuất có giá khá hợp lý, vừa túi tiền với những đối tượng khách hàng từ thấp tới trung. Ngoài bộ nhớ trong 16 GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đến 512 GB, All-New Fire còn có thời hạn pin lên đến 7 giờ đồng hồ. Người dùng có thể thoải mái lướt web, đọc báo, sách, xem phim và chơi game có cấu hình đơn giản với sản phẩm này.

Máy tính bảng có kích thước màn hình 7 inch, camera trước 2 MP, thích hợp để lướt web, xem phim, đọc báo... Ảnh: The Verge.

Cấu hình RAM 1GB cho phép thiết bị lướt web với tốc độ khá tốt. Camera trước độ phân giải 2 MP. Các tính năng nghe, gọi video vẫn có thể thực hiện tốt với máy tính bảng này. Sản phẩm có 4 phiên bản màu sắc khác nhau, cho khách hàng thoải mái lựa chọn.

Giá cho All-New Fire 7 inch phiên bản bộ nhớ trong 16 GB là 1,616 triệu đồng.

Camera Wyze 1080p HD

Sản phẩm camera không dây Wyze Cam 1080p HD Indoor Wireless mang đến cho người dùng tính năng ghi hình và phát trực tiếp trên điện thoại. Đây là sản phẩm khá thích hợp cho những gia đình không thường xuyên ở nhà, có thể quản lý nhất cử nhất động xảy ra xung quanh khu vực.

Chế độ ghi hình buổi tối Night mode có thể thu hình rõ nét trong tình trạng thiếu sáng, tầm nhìn lên đến 10m. Bộ nhớ cloud storage có thể lưu giữ băng ghi hình trong suốt 14 ngày. Bạn có thể yên tâm đi công tác hoặc đi du lịch mà vẫn quan sát được căn nhà của mình, phòng khi có kẻ gian đột nhập.

Camera Wyze có khả năng lưu giữ băng ghi hình lên đến 14 ngày, thích hợp cho những người thường xuyên phải đi công tác hoặc du lịch xa nhà nhiều ngày. Ảnh: Carousell.

Giá cho camera này là 1 triệu đồng.

Thiết bị trình chiếu TV Roku Express

Chỉ cần lắp đặt đơn giản, kết nối với TV bằng dây cáp tốc độ cao HDMI, người dùng đã có thể sử dụng Roku Express để thưởng thức hơn 500.000 bộ phim điện ảnh hay chương trình TV yêu thích trên Roku Channel. Trang Roku Channel không đòi hỏi người dùng phải đăng ký hay trả bất kỳ chi phí nào. Hoặc những nền tảng phim ảnh, chương trình TV khác như Netflix, HBO... cũng có thể dễ dàng tìm kiếm trên thiết bị này.

Dù không tích hợp tính năng kết nối mạng và điều khiển bằng giọng nói Alexa nhưng Roku Express vẫn rất được khách hàng Amazon ưa chuộng. Ảnh: Pocket-lint.

Roku Express có giá 1,170 triệu đồng.

Ổ cắm điện thông minh

Cũng như những thiết bị điện tử thông minh khác, ổ cắm điện thông minh - Amazon Smart Plug, có khả năng kết nối wifi và điều khiển bằng giọng nói Alexa, rất được yêu thích trên Amazon. Sản phẩm có thể kết nối với bất kỳ ổ cắm bình thường nào trong nhà, kết nối wifi, cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện khác như đèn, quạt, đồ gia dụng. Các thiết bị trên có thể được bật/tắt tự động. Bạn cũng có thể điều khiển chúng từ xa dù không ở nhà.

Ổ cắm thông minh giúp người dùng bật/tắt đèn, quạt và các đồ gia dụng trong nhà từ xa. Ảnh: Wccftech.

Giá cho ổ cắm điện thông minh là 930.000 đồng.

Fire TV Stick kèm điều khiển giọng nói Alexa

Vẫn giữ vững vị trí đầu bảng các sản phẩm công nghệ được săn đón nhiều nhất trên Amazon, thiết bị trình chiếu TV - Fire TV Stick mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị. Bộ vi xử lý 4 nhân tốc độ 1,7 GHz cho phép thiết bị hoạt động tốt khi kết nối với mọi thiết bị tương thích.

Thiết kế gọn nhẹ, người dùng có thể thoải mái mang theo trong chuyến du lịch hay công tác. Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp khả năng điều khiển bằng trợ lý ảo Alexa. Người dùng chỉ cần kết nối với ứng dụng Alexa trên điện thoại, nói câu lệnh "Alexa find trending movies" để tìm được bộ phim mình mong muốn.

Sản phẩm được bán với giá 1,29 triệu đồng.

Bảo Trân