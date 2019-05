Những mẫu điều hòa tiết kiệm điện giá dưới 7 triệu đồng

Sharp AH-A25UEW (6 triệu đồng)



Không có thiết kế "sang chảnh" như các model cao cấp, AH-A25UEW của Sharp vẫn là lựa chọn hấp dẫn ở tầm giá 6 triệu đồng. Sản phẩm có công suất làm lạnh 9.000 BTU, có chế độ làm lạnh nhanh Powerful Jet và mức nhiệt tối thiểu có thể cài đặt là 14 độ C (so với 16 độ C trên phần lớn điều hòa khác). Sản phẩm cũng có chế độ Gentle Cool Air với khí lạnh được thổi lên phía trên, không trực tiếp vào người dùng và không làm hại sức khỏe. Nhược điểm của dòng máy này là sử dụng loại gas R410A thay vì R32 mới như model của Toshiba.

Máy có nhãn năng lượng tiết kiệm điện là hai sao.