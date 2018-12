Những giao diện phổ biến trên máy tính thập niên 90

"Bây giờ là an toàn để bạn tắt máy tính".



Với một số phiên bản Windows cũ như 98, 95, Me, 2000... hệ thống "cẩn thận" tới mức hiện thông báo nhắc người dùng thời điểm có thể tắt nguồn, rút dây điện một cách an toàn sau khi bấm nút "Shut down". Nó chỉ biến mất cho tới khi thiết bị được ngắt điện hoàn toàn.