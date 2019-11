Những điểm nhấn công nghệ tại FPT Techday 2019

Hệ thống camera giám sát an ninh của FPT Telecom cũng được trình diễn trong khuôn khổ triển lãm. Tập đoàn công nghệ Việt phát triển hai loại camera an ninh dành cho lắp ngoài trời và trong nhà. Camera ngoài trời dùng kết nối chuẩn PoE, với khả năng chống nước. Trong khi đó, camera trong nhà dùng kết nối LAN hoặc Wifi. Cả hai loại đều sử dụng cảm biến hình ảnh của Sony cho chất lượng chuẩn fullHD. Loại camera an ninh này không cần người dùng mua đầu đọc ghi và ổ cứng lưu trữ, bởi dữ liệu sẽ được đồng bộ theo thời gian thực trên hệ thống đám mây đi kèm.