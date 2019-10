Nhiều fanpage tại Việt Nam chỉ còn hiển thị đúng 10.000 lượt Like từ ngày 10/10, dù trước đó số lượt này đã đạt cả trăm nghìn.

Fanpage của ca sĩ Sơn Tùng MTP có hơn 10 triệu lượt theo dõi, mỗi bài đăng trước đây đều thu về khoảng 100.000-500.000 lượt Reaction (các biểu tượng cảm xúc). Tuy nhiên trong chiều 10/10, con số hiển thị khi người dùng vào xem chỉ là "10K" - tức 10.000 trên mỗi bài viết.

Hiện tượng này không chỉ xảy ra với các fanpage ở Việt Nam. Khi truy cập vào một số fanpage nước ngoài như của ca sĩ Taylor Swift (với 71 triệu lượt thích), con số trên mỗi bài viết cũng chỉ là 10K. Một số fanpage thậm chí không hiển thị lượt like hay reaction, chỉ còn bình luận và chia sẻ.

Một bài đăng được gần 160.000 Like, nhưng lại chỉ còn 10.000 với người dùng Việt Nam. Ảnh: Lưu Quý

Tuy nhiên, thay đổi này diễn ra chưa đồng bộ. "Tôi xem bài viết của một người nổi tiếng thấy chỉ còn 10.000 Like, nhưng một lát sau quay lại thì số Like đã trở lại hơn 300.000. Ngoài ra, bản Facebook trên di động cũng vẫn giữ số Like cũ", Quốc Linh, một người dùng Facebook, chia sẻ.

Theo chuyên gia công nghệ Nguyễn Mạnh Hưng, đây có thể là một lỗi kỹ thuật của Facebook trong quá trình cập nhật tính năng nào đó, nhưng cũng không loại trừ khả năng mạng xã hội này bắt đầu áp dụng việc ẩn lượt like tại Việt Nam.

Hồi tháng 9, Facebook xác nhận đang thử nghiệm tính năng ẩn lượt Like trên nền tảng của mình, đầu tiên tại Australia trước khi mở rộng ra các thị trường khác. Việc ẩn Like được cho là sẽ giúp người dùng bớt áp lực mỗi khi đăng bài, đồng thời cảm thấy hòa đồng và thoải mái hơn trong việc chia sẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này chưa thể áp dụng ngay vì sẽ ảnh hưởng nhiều đến các đối tác của mạng xã hội này vốn coi số Like là thước đo trong các chiến dịch quảng cáo.

Trước đó, Facebook cũng thử nghiệm ẩn lượng Like trên Instagram tại một số quốc gia và đạt được những tín hiệu tích cực.

Lưu Quý