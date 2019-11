Nhà máy VinSmart sản xuất được 125 triệu thiết bị mỗi năm

Theo đại diện nhà máy VinSmart, so với dây chuyền sản xuất năm ngoái, công đoạn thử nghiệm máy trước khi đóng hộp đã giảm 50% nhân công, do được làm tự động bằng máy. Ảnh bên phải là máy tự động thử nghiệm camera với thời lượng test cho mỗi máy bằng nửa so với công nhân kiểm tra bằng mắt thường. Việc sử dụng máy cũng cho độ chính xác cao hơn.