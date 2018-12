Mua sắm, trao đổi smartphone đã qua sử dụng là nhu cầu tất yếu của người dùng và càng phát triển tại thị trường mới nổi như Việt Nam. Hầu hết các cửa hàng điện thoại đều có bán máy cũ, dù đó là hệ thống di động với hàng trăm cửa hàng hay các quầy nhỏ lẻ.

Bản thân tôi cũng đang sử dụng điện thoại cũ và từng mua hộ bạn bè rất nhiều điện thoại cũ, trong đó chủ yếu là iPhone. Với một chiếc máy đã qua sử dụng khoảng nửa năm, người dùng có thể tiết kiệm 20% so với mua máy mới và khoản tiết kiệm này thật đáng giá học sinh, sinh viên hay những người có thu nhập vừa phải.

Một cục sạc gây cháy nổ.

Vấn đề ở đây là đa số điện thoại cũ không được bán kèm phụ kiện hoặc đi cùng phụ kiện không chính hãng, phụ kiện của bên thứ ba. Và vì người mua điện thoại cũ thường "tiếc tiền" nên sạc cáp cứ vào điện là được, đâu cần quan tâm nó có phải loại xịn hay không, có an toàn hay không.

Mua một chiếc iPhone 6s cũ với giá tầm 5 triệu, chẳng dễ để thuyết phục người mua bỏ thêm khoảng 500.000 đồng mua bộ sạc, cáp xịn vì khoản tiền ấy bằng 10% giá mua máy rồi. Vậy nên họ thường "tặc lưỡi" dùng bộ sạc cáp mà cửa hàng tặng kèm hoặc mua "hàng Foxconn" tầm 100.000 đồng mà thực chất là hàng nhái.

Và cũng chính những khách hàng sẵn sàng chấp nhận dùng sạc nhái sẽ mua những viên pin dự phòng kém chất lượng bởi có thể họ nghĩ rằng "sạc được là được, đâu có quan trọng". Kết quả là dòng điện kém ổn định khiến máy dễ chai pin, sạc lâu vào, nóng máy và nguy cơ mất an toàn thường trực.

Những cục sạc, viên pin dự phòng giá rẻ vì nó được làm từ những thành phần chất lượng trung bình, kém. Quan trọng hơn, nó sẽ không có công nghệ kiểm soát nguồn điện, đảm bảo chống cháy nổ trong quá trình sạc hay tái nạp điện, cũng sẽ không có cảm biến để tự động ngắt điện khi nhiệt độ quá cao.

Viên pin dự phòng đặt túi cát để tăng trọng lượng.

Vấn đề sạc cáp kém chất lượng gây ra các vụ giật điện làm chết người hay bị thương đã đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông. Pin dỏm gây phát nổ cũng có hàng loạt vụ rồi. Không nói đâu xa, trong vụ cháy chung cư Parc Spring cũng là vì cắm cục sạc dự phòng lâu ngày.

Với bộ sạc tốt, viên pin dự phòng chất lượng, người dùng sẽ hạn chế được các mối nguy hiểm từ chập điện, phát nổ. Hơn nữa, việc dùng đồ dỏm còn khiến điện thoại nóng hơn, sạc lâu vào pin nhưng lại nhanh chai pin. Nếu tính ra thì chi phí cho việc thay pin, tốn điện có lẽ bằng giá tiền để bạn đổi từ sạc dỏm sang sạc xịn.

Tôi thiết nghĩ dùng điện thoại cũ chẳng có gì phải bàn, nhất là nó phù hợp với điều kiện của mỗi người. Nhưng khi đã chi tiền triệu mua smartphone thì nhất thiết không được tiếc tiền mua sắm sạc xịn, pin dự phòng xịn. Nó không chỉ an toàn cho thiết bị, an toàn cho bạn mà còn an toàn cho cả cộng đồng.

