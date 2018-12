Slither.io là biến thể của trò chơi "rắn săn mồi" nổi tiếng trên các thiết bị điện thoại di động, đã nổi đình nổi đám trên khắp các diễn đàn game thế giới trong năm qua. Có lối chơi đơn giản, sản phẩm này cho phép tương tác giữa các game thủ với nhau từ khắp nơi trên thế giới nhằm đẩy cao tính cạnh tranh và ganh đua kịch tính.

Trò chơi về những con "giun" này khiến nhiều người Việt tò mò nhất trong năm qua.

Dễ chơi nhưng không dễ đạt điểm cao, game thường được phát sóng trực tiếp (live stream) trên các mạng xã hội và thu hút được sự quan tâm, tò mò của rất nhiều người. Game hiện có phiên bản trên trình duyệt và cả bản mobile.

Top 10 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam trong năm 2016 Top 10 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trên toàn thế giới trong năm 2016 1. Slither.io (trò chơi)

2. Euro 2016

3. Chúng ta không thuộc về nhau

4. Phía sau một cô gái

5. Pokemon Go

6. Vietlott

7. Minh Béo

8. Hậu duệ mặt trời

9. Vợ người ta

10. Thách thức danh hài 1. Pokemon Go

2. iPhone 7

3. Donald Trump

4. Prince

5. Powerball

6. David Bowie

7. Deadpool

8. Olympics

9. Slither.io

10. Suicide Squad

Trong khi đó, Pokemon Go, game di động gây sốt năm 2016 lại đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách tìm kiếm ở Việt Nam, nhưng lại đứng ở vị trí số 1 trên bảng tìm kiếm toàn cầu. Người Việt đã quan tâm tới Slither.io hơn cả Pokemon Go, một phần lý do có thể là bởi thông tin về game về những con quái vật Pokemon quá phổ biến nên việc tìm kiếm không thực sự cần thiết. Còn trên thế giới, trò chơi này còn được quan tâm hơn cả iPhone 7 hay các thông tin về tổng thống đắc cử Donald Trump.

Pokemon Go là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới trong cả năm 2016.

Về tin tức, các nội dung được quan tâm nhiều ở Việt Nam trong nước chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giải trí với các chương trình truyền hình hay các bài hát "hot", thông tin về thể thao...

Tin tức trong nước được tìm kiếm nhiều ở Việt Nam năm 2016 Tin tức quốc tế được tìm kiếm nhiều ở Việt Nam năm 2016 1. Bão số 7

2. Điểm chuẩn đại học 2016

3. Tin mới nhất về Minh Béo

4. Hoa hậu Việt Nam 2016

5. Obama đến Việt Nam

6. Cụ rùa Hồ Gươm

7. U23 Việt Nam

8. Hoàng Xuân Vinh

9. Kết quả xổ số Mega

10. Danh sách Bộ Chính trị khóa 12 1. Lịch thi đấu Euro 2016

2. Olympic Rio 2016

3. Bầu cử Tổng thống Mỹ

4. Ngày tận thế

5. Siêu trăng

6. Tình hình Syria

7. Virus Zika

8. Iceland

9. Black Friday

10. Futsal World Cup

Một điểm thú vị khác là ở mục tìm kiếm về các "định nghĩa", khái niệm ngày nhuận và Quốc tế phụ nữ lại được tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua. Bên cạnh đó là một số từ mới, xuất hiện và phổ biến trong giới trẻ như EDM, thả thính, soái ca, tem giấy...

Mai Anh