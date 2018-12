Việt Nam không nằm trong danh sách mở bán chính thức iPhone 7 và 7 Plus đợt đầu trên thế giới. Nhưng nhiều cửa hàng xách tay trong nước vẫn tung ra chương trình đặt mua sản phẩm ngay sau lễ ra mắt và thông báo giao hàng từ 16/9, như lịch chính thức của Apple.

iPhone 7 năm nay không được ưa chuộng bằng phiên bản Plus.

Anh Nguyễn Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết, gần ngày mở bán của Apple, lượng khách đặt iPhone mới tăng càng nhanh. Sau một tuần, đã có hơn 100 đơn đặt mua iPhone 7 và 7 Plus, gấp đôi so với iPhone 6s năm ngoái. Tuy nhiên, bất ngờ là hầu hết người dùng đều chọn phiên bản iPhone 7 Plus màn hình lớn, dù giá đắt hơn khá nhiều - bản thấp nhất là 25, 26 triệu đồng. Còn số lượng muốn mua iPhone 7 lại nhỏ giọt, không được như iPhone 6 và 6s.

Nhiều cửa hàng và hệ thống khác tại Hà Nội và TP HCM cũng ghi nhận tình hình tương tự. Tại một số nơi, tỷ lệ đặt hàng cho iPhone 7 Plus chiếm 80 - 90% số đơn hàng sẽ về trong đợt đầu.

Camera kép ở iPhone 7 Plus được cho là lý do chính khiến lượng đặt hàng mẫu này tăng mạnh.

Màu đen bóng Jet Black bị hét giá cao hơn các màu còn lại hàng triệu đồng.

Phiên bản màu đen bóng Jet Black lần đầu có mặt trên iPhone lại chưa tạo được cơn sốt như màu vàng hồng Rose Gold hay vàng Champagne của các đời máy trước. Hiện giờ, iPhone 7 và 7 Plus Jet Black ở Singapore và Hong Kong đều đã cháy hàng, giá bán ở thị trường chợ đen còn bị đẩy thêm hàng trăm USD.

Anh Ngọc Đắc, quản lý cửa hàng Shop Dunk (Hà Nội), cho hay, lượng đặt mua màu Jet Black kém hơn mong đợi, không vượt trội mà chỉ ngang với màu đen mờ và màu vàng. Việc giá đắt hơn hàng triệu đồng so với các màu còn lại cùng khuyến cáo của người dùng thử về máy dễ xước, bám vân tay, mồ hôi... có thể khiến nhiều người "chùn" tay.

Tuy nhiên, theo giới kinh doanh đồ Apple ở Việt Nam, kể cả chưa được chuộng thì iPhone 7 và 7 Plus màu đen Jet Black khi về nước vẫn sẽ bị "hét" giá và khan hàng trong những ngày đầu. Màu này khiến cho iPhone mới trông khác biệt hẳn các mẫu iPhone 6, 6s đời trước, và cũng là phiên bản đặc biệt chỉ có ở các mức dung lượng cao 128GB và 256GB. Giá bán dự kiến cho iPhone 7 Plus Jet Black 256GB đầu tiên về Việt Nam lên tới 50 đến 70 triệu đồng.

iPhone 7 và 7 Plus bản thương mại sẽ có mặt ở thị trường xách tay từ 16/9. Trong khi đó, hàng phân phối chính hãng vẫn chưa có thời gian lên kệ chính thức, dù có thông tin dự kiến trong tháng 10.

