Là tựa game gây sốt toàn cầu, tuy nhiên Pokemon Go hiện chỉ được phát hành cho các thiết bị OS và Android, chưa có trên Windows 10 Mobile. Một trong những lý do là thị phần hệ điều hành di động của Microsoft hiện nay chưa đầy 1%, không hấp dẫn các nhà phát triển.

Một lập trình viên đã viết ứng dụng "PoGo-UWP" để mang trò chơi Pokemon Go đến với các thiết bị Windows 10. Phần mềm này do nhà phát triển Stefano Tenuta xây dựng và dĩ nhiên nó không được nhà phát hành Niantic công nhận.

PoGo cài trên máy tính.

Chia sẻ về dự án PoGo-UWP, Tenuta đưa ra ba lý do vì sao ông tạo nên trò chơi Pokemon Go "không chính chủ". Thứ nhất bởi ông muốn học hỏi những điều mới mẻ, thứ hai để chứng minh khả năng của mình. Và Tenuta cho biết lý do đặc biệt nhất bởi "Microsoft từng từ chối hồ sơ xin việc của tôi vì công ty cho rằng tôi không thể hiện đủ đam mê, tôi muốn chứng minh họ đã sai".

Tenuta nói rằng cảm hứng của ông xuất phát từ một bản kiến nghị với hơn 80.000 người cùng ký tên mong muốn Pokemon Go có trên Windows 10 Mobile. Ông dành một ngày nghiên cứu tính khả thi và sau ba ngày làm việc không ngừng nghỉ thì phiên bản đầu tiên của PoGo-UWP đã được phát hành. Dự án sau đó được nhiều người tham gia phát triển, hoàn thiện các tính năng.

Chia sẻ với BI, nhà lập trình cho biết ứng dụng PoGo-UWP của ông đã có hơn 50.000 người sử dụng, với hơn 1,5 triệu lượt truy cập trong tháng đầu phát hành. Con số này khá khiêm tốn so với game Pokemon Go "chính chủ" trên iOS và Android, song đây cũng là kết quả ấn tượng cho một dự án độc lập.

Ứng dụng "không chính chủ" được viết theo "Universal Windows Platform" nên ngoài điện thoại, người dùng có thể cài game trên máy tính để bàn, máy tính bảng chạy hệ điều hành của Microsoft. PoGo-UWP không hoàn hảo song nó phần nào bù đắp lại sự thiếu vắng của Pokemon Go trên Windows.

Phần mềm PoGo-UWP truy cập tới máy chủ Pokemon Go của Niantic nên người chơi có thể kết nối với các game thủ khác dùng iOS hay Android. Tuy nhiên, nhà phát hành "chính chủ" không thừa nhận sự tồn tại của ứng dụng ngoài nên việc dùng PoGo-UWP có thể khiến tài khoản bị khóa vì cho rằng đây là hành vi gian lận.

Thực tế, việc chơi Pokemon Go thông qua PoGo-UWP không dễ dàng. Người dùng mất khá nhiều bước rắc rối để cài phần mềm này. Bạn còn cần tạo tài khoản và chơi lần đầu tiên trên iPhone hoặc máy Android. Do phần mềm phải truy cập vào máy chủ của Niantic nên nhà phát hành Pokemon Go "chính chủ" có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào.

Video chơi Pokemon Go trên thiết bị Windows 10:

Bị Microsoft từ chối, chàng trai tự viết Pokemon Go cho Windows

Bảo Anh