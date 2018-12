Người Việt xếp hàng mua iPhone Xs lên báo quốc tế

Hàng trăm người xếp hàng trước Apple Store ở Singapore đã được vào mua iPhone Xs và Xs Max từ 7h sáng nay (giờ Hà Nội). Trong số này, không ít người từ Việt Nam bay sang với hi vọng có thể bán lại giá chênh lệch khoảng 200-300 Dollar Singapore (khoảng 3,4 - 5 triệu đồng).

Lê Văn Thắng, một người Việt 20 tuổi, đứng đầu hàng tại Apple Store trên phố Orchard nói với trang CNA: "Tôi rất vui vì mua được những chiếc iPhone này. Tôi chẳng cảm thấy mệt chút nào, còn giờ tôi đang vội ra sân bay để bay về Việt Nam". Ảnh: CNA.

Ngay sau khi ra khỏi cửa Apple Store trên phố Orchard, Đức Huy (từ TP HCM bay sang Singapore từ chiều 19/9) đã được thương lái hỏi mua lại chiếc iPhone Xs Max. Tuy nhiên, mức giá chênh lệch chỉ là 50 SGD (khoảng 850.000 đồng), thấp hơn nhiều so với dự định ban đầu của anh. Huy đã chấp nhận bán lại một chiếc và giữ lại một máy mang về Viêt Nam.

Trong lúc chờ tới lượt được vào Apple Store, những người xếp hàng bị các tay gom máy tung tin bất lợi nhằm "ép giá" xuống thấp. "Họ nói iPhone Xs Max tại các đầu mối bán buôn còn rẻ hơn tại Apple Store, trong hôm nay và ngày mai là nhiều hàng về Việt Nam, nên thậm chí họ còn ngừng mua lại", Bảo Phúc, một xếp hàng tại Singapore, kể lại.

Đi tự phát và chưa có nguồn tiêu thụ, một số người đã bán lại máy ngay sau khi ra khỏi Apple Store với giá bằng đúng lúc mua. "Đọc báo em thấy từ đêm qua iPhone Xs Max đã có ở Việt Nam rồi, còn trước cả ở đây", Trần Minh Vũ, một người xếp hàng, cho biết. "Mọi người bàn nhau chấp nhận bán hòa giá mua vì nghe nói máy về nhiều lắm, giá rẻ mà lại có bản Hong Kong dùng hai sim vật lý nên sẽ lấn át hàng Singapore chỉ hỗ trợ một sim".

Nếu bán lại với giá gốc, dân buôn iPhone vẫn có thể vẫn thu về khoảng 150 SGD (khoảng 2,6 triệu đồng) mỗi máy, chưa trừ chi phí đi lại, ăn ở. Con số này là tiền hoàn thuế, bằng 7% giá trị hóa đơn khi mua máy tại Apple Store. "Một chiếc iPhone Xs Max bản 512 GB có giá bán tại Singapore là 2.349 SGD, tức khoảng 40 triệu đồng. Cầm hóa đơn ra sân bay với hộ chiếu Việt Nam có thể sẽ được hoàn thuế 154 SGD, tương đương 2,6 triệu đồng", một người kinh doanh iPhone nhẩm tính. Theo người này, nếu không bị nhân viên ở sân bay kiểm tra hàng hóa khi làm thủ tục thì sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Tuy nhiên cũng có trường hợp nhân viên yêu cầu trình diện hàng hóa đã mua, soi chiếu cả IMEI máy xem có trùng với hóa đơn không mà không có máy ở đó thì sẽ không được nhận lại tiền.

Cộng các chi phí đi lại, ăn ở, chênh lệch tỉ giá tiền..., những ai chỉ mua được một máy và chấp nhận bán lại iPhone bằng giá mua ở Apple Store có thể "lỗ" ngay cả khi lấy tiền hoàn thuế. "Vé máy bay khứ hồi TP HCM - Singapore khoảng ba triệu đồng, chi phí ăn uống, ngủ nghỉ nếu tiết kiệm cũng phải thêm 500.000 đồng nữa", anh cho biết. "Còn không lấy được hoàn thuế mà bán hòa thì lỗ rồi".

Nhiều người xếp hàng trước cả ngày để có thể mua iPhone mới. Ảnh: CNA.

"Đây là lần đầu em xếp hàng mua máy, chấp nhận mất tiền nhưng em vẫn vui vì coi như là được đặt chân đến Singapore du lịch vậy", Trần Minh Vũ, một người mới bán lại máy, nói. "Em sẽ ở lại chơi thêm một ngày chứ từ hôm đến đây chỉ vạ vật xếp hàng, chưa được tới đâu".

Tại Việt Nam, những chiếc iPhone Xs Max đầu tiên đã được đưa về từ đêm 20/9 và chào giá tới 79 triệu đồng cho bản 512 GB, cao gấp đôi so với giá tại Apple Store. Tuy nhiên đến sáng nay, một số cửa hàng niêm yết giá chỉ chênh khoảng 5-10 triệu so với giá hãng và hẹn sẽ có máy trong buổi chiều. Chủ một cửa hàng kinh doanh iPhone ở Thái Hà (Hà Nội) nhận định giá iPhone mới sẽ không ổn định trong vài ngày tới, thậm chí một hai hôm đầu giá giảm mạnh nhưng sau đó có thể tăng nhẹ do lượng máy từ những người xếp hàng mang về đã bán hết.

Bảo Anh