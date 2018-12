Ngày 13/6, Apple khai mạc sự kiện WWDC, công bố những bước tiến mới của hệ điều hành di động iOS. Bản thử nghiệm dành cho các nhà phát triển iOS 10 đã được phát hành và nhiều người đã nhanh chóng cài đặt dùng thử.

Ngay khi khởi động iPhone, không ít người đã ngạc nhiên trước giao diện mới. Suốt 9 năm qua, họ đã luôn được yêu cầu trượt ngón tay từ trái sang phải để mở khóa thiết bị. Nhưng trên iOS 10, khi vuốt sang phải, họ sẽ thấy một màn hình widget để kiểm tra nhanh thông tin, còn khi vuốt sang trái sẽ kích hoạt camera.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì Apple loại bỏ một tính năng tuy nhỏ nhưng đã trở nên quen thuộc với họ. Chưa kể, để mở khóa bằng vân tay trên iOS 10, họ phải nhấn nút Home hai lần (để bật màn hình và để mở khóa) trong khi trước đây họ chỉ cần nhấn một lần.

Giao diện mở khóa từ bản iOS 1 đến iOS 6 (ảnh trái), từ iOS 7 đến iOS 9 (ảnh giữa) và giao diện mới nhất trên iOS 10.

Theo BGR, đây là một thay đổi "ngớ ngẩn". Ngay sau khi được cấp bằng sáng chế tính năng trượt để mở khóa vào tháng 10/2011, Apple đã nhanh chóng nộp hồ sơ kiện đối thủ Samsung, HTC, Motorola ăn cắp bản quyền công nghệ, khiến các nhà sản xuất Android phải áp dụng những kiểu mở khóa mới để tránh gặp rắc rối. Thế nhưng, cuối cùng Apple lại khai tử cơ chế này.

"Vì sao Apple lại loại bỏ tính năng Slide to unlock? Hẳn là họ muốn đem đến thêm một trải nghiệm rắc rối hơn trên iOS 10", một người dùng thắc mắc. Thậm chí, có người đùa rằng có lẽ Apple thấy không thể kiếm tiền từ tính năng này nên đã quyết định bỏ nó đi.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng Apple có lý do riêng để thay đổi và người sử dụng cũng không gặp khó khăn gì trong việc sớm quên đi Slide to unlock và làm quen với Press home to open.

So sánh màn hình khóa iPhone chạy iOS 9 và iOS 10

Video: Đinh Nam

Châu An