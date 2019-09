iPhone 11 gây bất ngờ khi giá khởi điểm thấp hơn thế hệ trước, nhưng vẫn không nhận được đánh giá lạc quan từ giới phân tích và người dùng.

Theo Reuters, Apple thường giữ nguyên hoặc tăng giá khởi điểm của iPhone thế hệ mới so với thế hệ cũ. Do đó, việc iPhone 11 được bán từ 699 USD, rẻ hơn 50 USD so với iPhone XR, là một động thái khác thường. Quyết định này có thể là nhằm lôi kéo khách hàng Trung Quốc. Apple đang ngày càng đánh mất thị phần vào tay Huawei do chiến dịch ủng hộ hàng nội địa của người dùng Trung Quốc trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ.

"Bộ smartphone mới của Apple không có gì bất ngờ. Thay đổi dễ thấy nhất chỉ là thêm ống kính cho cụm camera", Park Sung-soon, chuyên gia phân tích của Cape Investment & Securities (Hàn Quốc), nhận xét.

Một số ảnh chế về cụm ba camera lồi của iPhone 11 đang được chia sẻ trên mạng. "Apple chỉ thêm mỗi một ống kính và tán dương nó là tính năng mới, nên giá của nó phải đắt đỏ", một người dùng khác trên cổng Naver (Hàn Quốc) chế giễu.

Apple công bố iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max ngày 10/9. Ảnh: Reuters.

"Vì chúng ta phải đợi hẳn một năm nữa mới có iPhone 5G, sao không mua điện thoại Huawei luôn bây giờ", một người dùng Weibo bình luận. Huawei và Vivo đã bán ra một số mẫu smartphone 5G ở Trung Quốc còn Samsung cũng bán Galaxy S10 và Note10 hỗ trợ 5G tại Hàn Quốc và một số thị trường khác.

Neil Shah, chuyên gia phân tích của Counterpoint, cho rằng giá khởi điểm của iPhone 11, dù đã giảm, vẫn cao hơn các đối thủ ở châu Á. Cộng với việc thiếu 5G, bộ ba iPhone mới trở nên "kém hấp dẫn và dễ lạc hậu".

Công nghệ 5G đang được triển khai ở một số khu vực và từ năm 2020 mới trở nên phổ biến. Tuy nhiên, ít ai bỏ ra số tiền lớn chỉ để sử dụng điện thoại trong một năm. Có nghĩa, khi 5G đã phổ biến, người dùng iPhone 11 vẫn đang "mắc kẹt" với chiếc điện thoại chỉ hỗ trợ 4G.

Shah dự đoán Apple bán được 30-35 triệu iPhone ở Trung Quốc năm nay, giảm một nửa so với mức 63 triệu của năm 2015. Thị phần của Apple tính đến tháng 6/2019 ở đây cũng chỉ còn 5,8% theo hãng nghiên cứu Canalys. Tương tự, tại Hàn Quốc, thị phần iPhone giảm từ 12,5% năm ngoái xuống 11,2% trong quý II/2019 theo Strategy Analytics.

Ở Ấn Độ, nơi Apple coi là một trong những thị trường trọng điểm, người dùng cũng tỏ ra thờ ơ.

"Mọi người sẽ không mua iPhone chỉ vì nó có thêm một camera so với thế hệ cũ", Navkendar Singh, Giám đốc IDC Ấn Độ, nhận định. Ông cho rằng người dùng Ấn Độ, nếu muốn sở hữu điện thoại của Apple, sẽ thích iPhone XR hơn vì giá của nó đã giảm 150 USD so với khi ra mắt.

Tuy vậy, cũng có một số chuyên gia nhìn nhận lạc quan. "Giá khởi điểm của iPhone giảm, cùng chính sách bán hàng và các dịch vụ như Apple Arcade, TV+ sẽ thúc đẩy doanh số", chuyên gia Angelo Zino của CFRA nói.

Bộ ba iPhone thế hệ mới sẽ bắt đầu được cho đặt hàng từ 13/9 và sẽ được phân phối từ 20/9.

Châu An (theo Reuters)