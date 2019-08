Nhiều người Hong Kong dùng ứng dụng hẹn hò để trao đổi thông tin và trò chơi trực tuyến để "ngụy trang" việc xuống đường biểu tình.

Thông tin diễu hành biểu tình xuất hiện nhiều trên Tinder tại Hong Kong.

Theo SCMP, nếu lướt ứng dụng hẹn hò Tinder trong khoảng hơn một tuần nay tại Hong Kong, nhiều người sẽ bắt gặp những thông tin kêu gọi biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. Đây chỉ là một trong nhiều cách "sáng tạo" mà một số người sử dụng để kêu gọi người dân Hong Kong xuống đường.

Một trong những phương pháp đó, ngoài Tinder, là trò chơi trực tuyến cũng rất phổ biến ở Hong Kong - Pokemon Go.

Trước đó, đa số các nhóm biểu tình liên lạc qua Telegram và nền tảng chơi game Twitch. Nhưng khi lực lượng chức năng mạnh tay hơn, hạn chế liên lạc qua các ứng dụng truyền thống, những người biểu tình tìm đến các cách thức khác để trao đổi thông tin.

Ảnh kêu gọi mọi người tham gia "sự kiện" trong Pokemon Go, thực chất là biểu tình trên diễn đàn LIHKG.

Giới chức Hong Kong hiện từ chối cho phép nhiều đoàn người diễu hành tại một số khu vực ngoài ô của thành phố vì lý do an toàn. Tuy nhiên, những người biểu tình nói họ chỉ đang cùng chơi Pokemon Go. Thực tế, trò chơi trực tuyến này cũng từng thu hút nhiều đoàn người tập trung đông tại một địa điểm do đặc thù của cách chơi.

Không chỉ Tinder và Pokemon Go, tính năng Air Drop của Apple cũng được sử dụng như một cách "phát tờ rơi". Trên tàu điện ngầm Hong Kong, nhiều người dễ dàng nhận được những bức hình chứa thông điệp phản đối dự luật dẫn độ thông qua cách gửi tập tin tức thời giữa các thiết bị iPhone, iPad.

Các công cụ này cũng được sử dụng để người Hong Kong liên lạc, gửi thông tin với khách du lịch từ Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết các lãnh đạo biểu tình tại Hong Kong phần lớn tổ chức, liên lạc thông qua diễn đàn trực tuyến lớn như LIHKG - được mệnh danh là Reddit của Hong Kong.

Biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ đầu tháng 6 với các cuộc tuần hành trên đường phố để phản đối dự luật dẫn độ, trong đó cho phép Hong Kong đưa nghi phạm sang các khu vực nước này chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc. Các cuộc biểu tình đa phần ôn hòa, song người biểu tình cũng nhiều lần đụng độ với cảnh sát, xông vào đập phá trụ sở Hội đồng Lập pháp và tấn công Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong.

Hoài Anh