Sự kiện "Ngày ATTT Việt Nam", được tổ chức vào 17/11 tại TP HCM và 2/12 tại Hà Nội, diễn ra trong bối cảnh gia tăng các nguy cơ trên mạng kết nối. Trong số đó có thể kể đến hệ thống cung cấp điện của Ucraina bị tấn công hồi tháng 1/2016, hệ thống mạng của hãng hàng không Delta Airline bị sập vào tháng 8/2016, hệ thống thông tin của cảng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị gián đoạn cuối tháng 7/2016. Cũng trong năm nay, chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố chiến tranh mạng chống lại nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Các chuyên gia bảo mật đánh giá đây là thời điểm bắt đầu của một thập kỷ mới trên không gian mạng thay vì thập kỷ phá hoại trên Internet (những năm 90 của thế kỷ trước) hay thập kỷ tội phạm công nghệ cao (những năm 2000).

"Các cuộc tấn công mạng đã có sự thay đổi về chất, buộc chúng ta không thể không phòng vệ. An toàn thông tin (ATTT) đã trở thành vấn đề chung của toàn xã hội", ông Vũ Quốc Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), nhận định.

Nhiều cuộc tấn công trên mạng hiện nay là do chính phủ một nước nào đó hậu thuẫn.

Ngày An toàn thông tin Việt Nam là sự kiện thường niên do VNISA, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Cục Công nghệ thông tin - Bộ Quốc phòng, tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp, công cụ trong việc đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin quan trọng.

VNISA sẽ báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng ATTT tại Việt Nam và công bố Chỉ số ATTT Việt Nam (Vietnam Information Security Index) năm 2016.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra cuộc thi toàn quốc "Sinh viên với ATTT" lần thứ 9 với sự tham gia của 59 đội đến từ 29 trường Đại học có khoa CNTT trên cả nước.