HTC sẽ sản xuất một trong hai (hoặc cả hai) chiếc Nexus 2016 của Google.

Theo Android Police, Google Nexus 2016 với tên mã là Sailfish sẽ là phiên bản kế nhiệm Nexus 5X 2015 từng được sản xuất bởi LG. Những thông tin rò rỉ cho thấy, máy trang bị màn hình 5 inch (độ phân giải Full HD, mật độ điểm ảnh 440 ppi), chạy vi xử lý lõi tứ 64-bit tốc độ 2GHz, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB có thể mở rộng, chạy Android 6.0 cùng nguồn pin 2.770 mAh.

Bên cạnh đó, Nexus 2016 còn có mặt của khả năng chụp ảnh với camera chính 12 megapixel, camera phụ 8 megapixel. Ngoài ra, máy sẽ được kết nối Bluetooth 4.2, tích hợp cổng USB Type-C, máy quét vân tay ở mặt sau…

Cũng theo nguồn tin, phiên bản Nexus 2016 do HTC sản xuất sẽ nhỏ hơn, có giá rẻ hơn so với thiết bị do Huawei (hoặc cũng có thể là HTC) chế tạo, và dự kiến ra mắt cuối năm nay. Smartphone Nexus do Huawei đảm nhiệm có tên mã là Marlin, hướng tới phân khúc cao cấp và cấu hình của nó cũng mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, từng có tin đồn cho rằng, HTC sẽ đảm nhiệm việc sản xuất 2 thiết bị có tên mã M1 và S1 nên rất có thể, đó chính là Sailfish và Marlin.

HTC từng là đối tác sản xuất một số sản phẩm Nexus cho Google, bao gồm smartphone Nexus One đời đầu và tablet Nexus 9. Tuy nhiên, nếu như Nexus One đạt nhiều thành công về mặt doanh số, thì Nexus 9 được xem là "thất bại đáng quên" của hãng này.

Bảo Lâm (theo IBTimes)